Hajnalig ropták a szilveszterezők a Pentele klubházban

Az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület és baráti szervezetei fergeteges hangulatban búcsúztatták az óévet a Pentele klubházban.

A 2019-es év utolsó napjának estéjén bár még csak alig múlt este kilenc, a Pentele klubházban már pazar szilveszteri hangulat uralkodott. A talpalávalót Oroszi Sándor és zenekara szolgáltatta, a táncparkett pedig zsúfolásig megtelt vidám mulatozókkal.

– Már tíz éve szervezünk ennek a tágabb baráti körnek közös szilveszteri bulit. Összeszokott csapat, és egyre többen csatlakoznak hozzánk. Ezen az óévbúcsúztató, az újévet köszöntő estén több mint 120-an jöttünk össze, de legalább ennyien „kint is maradtak”, hiszen a Pentele klubház befogadóképessége is korlátozott.

Az Aranydaru tagságához csatlakoztak még a Pentele Baráti Kör tagjai, de érkeztek hozzánk Soltról, Adonyból, Kiskőrösről is. Meglehet, az átlagéletkort tekintve nem ez a legfiatalabb társaság ezen a szilveszter estén a városban, de ami a lendületet és a jó kedvet tekinti, bárkivel felvesszük a versenyt… Évről évre azt tapasztalom, hogy az idősebb generációnak is szüksége van ilyen és ehhez hasonló találkozókra, közösségi összejövetelekre. Éjfélkor természetesen pohárköszöntővel és közös koccintással ünnepeljük a 2020-as esztendőt. A hagyományainkat folytatva ezen az estén is meghirdettük jótékonysági tombolánkat, amelynek bevételét rászorulók megsegítésére fordítjuk – mondta el lapunknak a szervezők részéről Sümeg Lajos.