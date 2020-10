Hagyományos őszi kavalkád: szüreti felvonulás volt a faluban

A gorombává vált időjárás, sőt a hajnali, trópusi mértékű zivatar is csak kevesek kedvét tudta elvenni a felvonulás élményétől. A térségben ebben a szezonban ritkán megtartott rendezvény sok örömöt adott a résztvevőknek és a nézőknek egyaránt.

Scheier Zsolt, a település polgármestere elégedetten zárta az eseményt:

– Ezt a hagyományos szabadtéri rendezvényünket a hűvösre fordult időjárás ellenére is sikeresnek mondhatjuk. A lakosság a nehéz tavasz és a nyilvános események, falunapok nélküli nyár után már nagyon várt erre az alkalomra.

A lovastársadalom egy összetartó közeg, őket is „meginterjúvoltam”, hogy szívesen jönnének-e. A válaszuk egyértelmű igen volt. A helyiek mellett Alap, Dunaföldvár, Előszállás, Mezőfalva, Nagyvenyim, Szabadegyháza küldöttei érkeztek lóháton és fogatokkal:

– Ez volt a legfontosabb. Alapos előkészítés után vágtunk bele a lebonyolításba. A bejelentkezett hetven táncos alá annyi lovas kocsit kellett szervezni, amennyin biztonsággal elférhettek. Megbízható, gyakorlott lovasokat fogadtunk, akik ismerték a kihívást: ilyenkor a megállóknál sokan veszik körbe őket, hogy gyönyörködjenek bennük. Ilyen helyre csakis szelíd lovakkal szabad megjelenni. Sajnos az idén nem rendezhettünk bált, de a felvonulás is nagy örömöt okozott. Mindenki számára szembetűnő volt, hogy az idén milyen sok hölgy ült nyeregbe. Elismeréssel kell róluk szólni, mert képzettek voltak, és feltűnően jól bántak a gondjaikra bízott lovakkal.

A vendéglátók: – Nagy örömünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek, hogy megvendégeljék a felvonulókat. Szívesen kínálták az összes résztvevőt. Olyan vendéglátást produkáltak, amiért ezúton is elismerésemet és köszönetemet fejezem ki mindenki számára.

A bíró és a bíróné – Fekete Martin és Terner Zsuzsanna. A szerepüknél fogva viselik ezt az elnevezést. A gyönyörű ruhába öltözve, ők a szüreti felvonulás első emberei. Fekete Martin és Terner Zsuzsanna is mesélt az aznapi élményeiről.

– A tisztség betöltése egy élvezetes dolog, de mellette egy kis felelősséggel is jár. A megállókban előbb táncolnunk kell, és utána megnézni, hogy mivel vártak bennünket a vendéglátóink – hallottuk a bíró úrtól.

– Mi minden évben beöltözünk a kisfiammal, szeretjük ezt a programot. Még soha nem töltöttük be ezt a posztot. Élvezetes volt. Ilyen sok lovast még soha nem láttunk a korábbi eseményeken. Örülök, hogy sokaknak tetszik az öltözékünk, amit direkt erre az alkalomra vettünk magunknak – mesélte nekünk a bíróné.

A lovasbemutató helyszínén Szabó Miklósné Tünditől ezt is hallottuk:

– Ez az asztal a szüreti felvonuláskor ugyanitt áll évek óta, és a rajta lévő finomságokkal várjuk az ideérkezőket. Amit elkészítünk, azt szívesen fogadják a felvonulók. Ma például kókuszgolyó, linzerek, egy kis zsíros kenyér, pizzás csiga, lottószelet és sajtos rudacska került az asztalra a többféle üdítő ital mellett. Nagyon jó szomszédaink vannak, akikkel nemcsak ilyenkor, hanem az év többi napján is jó kapcsolatban vagyunk. Felkészültünk, megkínáljuk őket, aztán megnézzük a táncukat és a lovasbemutatót is. Jókedvű lett a napunk.

Az egyik helyi hölgylovas Fridrich Czinkóci Kata volt:

– Tizennyolc éve lovagolok, nagyon szeretem ezt a sportot. Sokan megdicsérik a lovamat, aminek nagyon örülök, de mindig elmondom, hogy sajnos csak kölcsönbe kaptam. Nagyon élvezem ezt a lehetőséget, akár estig lovagolnék, egészen biztos, hogy bírnám.

Szenczi Kitti nagyvenyimi lovas elmondta:

– A bemelegítést nagyon egyszerűen oldottam meg, hiszen lóháton érkeztem! Úgy érzem, hogy jó formában vagyunk, bár egy kicsit ideges ebben a nagy kavarodásban, de jól tudom kezelni. A hasonló helyszíneken az első néhány óra után mindig megnyugszik. Rutinos lovasnak tartom magamat, hiszen már tizennégy éve csinálom ezt a sportot. A kínálós asztaloknál nem kell a nyeregből leszállnunk, hiszen ez a sok fiú lovas örömmel kiszolgál bennünket.

Horváth Csaba a térség elismert zenésze itt is megtalálta a hangot közönséggel:

– Mindenekelőtt erősen imádkoztam, hogy megússzuk a napot eső nélkül. Úgy tűnik, eredményesen. Két órányi alvás után érkeztem, épp egy lakodalmat követően. Ilyenkor aztán nem szabad mást, csak üdítő italokat fogyasztani, hogy végig tudjam muzsikálni ezt a félnapos programot. Most is igazi talp alá való muzsikára van szükség, leginkább a népdalokra, és amikor kezdődik a körtánc, szigorúan a csárdásokat játszom. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült ez a szüreti felvonulás, akik eljöttek, nagyon jól megállták a helyüket.

Pinke Kata nem egy hétköznapi teremtés. Kicsi kora óta minden helyi eseményen talál magának fontos feladatokat:

– Ilyenkor hamar találok dolgot magamnak, hiszen ez már a sokadik felvonulás, amin részt veszek. Már tegnap is volt mit csinálni, hiszen Horváth Réka barátnőmmel levágtuk a füvet a portánk előtt a felvonulók tiszteletére, utána pedig nekiálltunk sütni. Teljes lázban voltunk, és este tizenegyig készülődtünk a nagy napra, de ez egy örömteli dolog, amit nagyon szeretek.

Horváth Ferencné Ági, Pinke Mihályné Katica és Pinke Mihályné gazdag asztallal várta az érkezőket, ahová a menet megérkezése előtt érkezett még egy szomszéd. A Scheier testvérek innivalókat hoztak magukkal.

– Igazi falusi nagymamás sütik, pogácsák, a különböző sajtos ropogtatni valók, a csokis zabsütemény, az isteni klasszikus almás pite, a pazar reszelt túrós, cseh és kókuszos krémesek mellett, az akár a cukrászdák pultjain is kínálható készítmények mellett italokkal is várjuk a fiatalokat. Jókedvűen, szeretettel készülünk, és örülünk, amikor végignézzük a felvonulásukat és a táncukat – mesélte Pinke Mihályné.

Újhegyi Georgina a szomszéd településről, Előszállásról érkezett. Elmondta:

– Már régóta járok lovagolni a Ferenczi Rajmihoz, aki annyira megbízik bennem, hogy kölcsönadta a lovát, hogy eljöhessek vele erre az alkalomra. Szerintem jól sikerült ez a nap, bár az időjárás lehetett volna egy kicsit kedvezőbb.