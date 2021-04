Ha nyuszit választunk, akkor tíz évre kell elköteleződnünk!

Idővel divattá, szokássá vált, hogy a húsvéti ünnepek alkalmából élő nyuszival ajándékozzák meg a gyerekeket. Ez az állatka annyira cuki, hogy még a felnőttek szíve is ellágyul tőle. Ám szem előtt kell tartani azt is, hogy a nyulakat is felelősségteljesen kell gondozni, jó esetben tíz évig is lehet a család házi kedvence.

A szomszédos Kisapostagon működik a Majszoló-Nyuszó fantázianévre keresztelt nyúltenyészet. Farkas Cintia itt gondozza a mintegy hetven egyedet számláló állományát.

– A törpenyúllal való foglalkozás azzal vette kezdetét az életemben, hogy házi kedvencnek szerettem volna nyuszit tartani. A törpe rexre esett a választásom. Körülbelül nyolc évvel ezelőtt jött az elhatározás, hogy ennek a fajtának a tenyésztésével foglalkozzak. Akkor még nehezen indult a dolog, hiszen csak egy-két tenyésztő volt az országban, előfordult, hogy egy vagy két évet is várni kellett egy adott nyuszi megvásárlására. Most már beért a dolog, közel hetven nyuszink van – mondta Cintia.

Ez a nyusziszeretet nem csak egy hobbi, ugyanis a népes kolónia gondozása szinte minden szabad­idejét leköti. Cintia a párjával Dunaújvárosban lakik, édesanyja családi házánál vannak a nyuszik. Vázolta, hogy munka előtt mindig eljön és megeteti az állatokat. Természetesen a munka után is ide vezet az útja, hogy ellássa a teendőket. Este fél 10 körül ér haza, és hétvégenként az idő nagy részében is a nyulaknál van.

– A nyuszik szeretik, ha foglalkoznak velük. Nyilván ilyen sok állatnál nem tudjuk megtenni, hogy mindegyikkel külön-külön is sok időt töltsünk, de vannak kifutóim, és amikor csak lehet, tavasztól őszig kiteszem őket. A simogatást nagyon szeretik, jó társállatok, abszolút házi kedvencek – ecseteli Cintia, és közben már ki is hozta nekünk megmutatni Mogyorót.

Gesztenyebarna színű, a szőre selymesen puha, akárcsak egy plüssállaté. Ezen kívül még hétféle színben vannak nála a nyuszik, és egy látszólag fehér, ám hivatalosan fekete szálkásnak nevezett, barna szemű egyed is megtalálható.

– Véleményem szerint tenyészetről akkor beszélhetünk, ha adott fajtán és színváltozaton belül van legalább három nőstény és két bak, valamint a lehozott szaporulatuk. Nálam a több szín eleve magával hozta, hogy idővel ennyien lettek – magyarázza Cintia. Ezt az okot még Mogyoró is szerette volna kiegészíteni vizuális bemutatóval, miután mellé került két nőstény, de inkább egy kis simogatással eltereltük a figyelmét.

A törpe rex legjellemzőbb tulajdonsága a rövid és tömött szőre, amelynek ideális hosszúsága 1,5-1,7 centiméter. A füle is rövid, körülbelül 5-6 centiméter. A fejnél előnyt jelent ennél a fajtánál, ha minél kerekebb a formája. A sztenderd súlyuk 1-1,5 kilogramm. A testük rövid, zömök, kicsit hordó alakú.

– Házi kedvencnek viszik elsősorban, de mi kiállításra is tenyésztjük. Ezeken a szemléken feltétel a fajtatisztaság, és hogy tetovált legyen a nyuszik füle. A bírók a fajta jellege alapján pontoznak, százpontos rendszerben. A 95 pont már nagyon jónak számít. Nekem a legnagyobb eredményem egy külföldről hozott, német vérvonalú lilával volt, 96,5 ponttal – meséli Cintia.

A nyuszi egyedül is elvan, de társas lény, így ajánlott az ivartalanított fiú-lány páros. Függetlenül attól, hogy rövid a szőre, jól alkalmazkodik a kinti klímához, Cintia állományának nagy része is ott van. Emellett lakásban is tarthatók. Évente 1-2 alkalommal vedlenek, a lakásban tartottak többször is. Ilyenkor fésülni kell a szőrüket. A körmüket kéthavonta kell levágni.

– Alapvetően aktív, okos, tanítható és nagyon érdeklődő állatok. A természetükből adódóan rágnak, éppen ezért én azt ajánlom, hogy tartsuk őket ketrecben, és biztonságban lesz a szobanövény, a kábel, a szőnyeg vagy a fabútor. Kiengedhetjük őket a lakásban futkározni, de ezt eleinte felügyelet mellett tegyük, nyúlbiztossá alakított helyiségben, vagy alakítsunk ki számukra egy karámot, ahol a nyuszi birodalmát berendezhetjük – ajánlotta Cintia.

Nem jellemző rájuk alapvetően betegség, jó eséllyel akár tíz évig is élnek, így ha valaki nyuszit választana házi kedvencnek, ennyi időre kell elköteleződést, felelősséget vállalnia.

– Változó, hogy milyen korosztály dönt a nyuszitartás mellett. Hozzánk is többen jönnek, de azt tapasztaljuk, hogy a gyermekes családok szeretnének nyuszit. A vásárlás előtt mérlegeljen a család, hiszen a nyuszik gondozása a szülők felelőssége lesz. Bevonhatják a gyermekeket az etetésbe, a ketrecek takarításába, de a több feladat nyilván a felnőttekre hárul. Azt javasoljuk, hogy akkor vegyenek nyuszit, ha az egész család egyetért vele, és készen állnak rá, hogy tíz évig nevelni fogják – hangsúlyozta Cintia.

Ha pedig megvan az új kis kedvenc, számtalan öröm forrása lesz majd. A kutyákhoz és a cicákhoz hasonlóan ők is kötődnek a gazdikhoz. Sőt, megfigyelték, hogy különbséget tudnak tenni a család felnőtt és gyermek tagjai között, másképp viszonyulnak hozzájuk. Például vannak olyan nyuszik, amelyeknél előfordul bizonyos fokú területféltés, de a gyerekekkel szemben nem mutatkozik meg ez az ösztönük.

Több variációt találhatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan is került a húsvét ünnepköréhez a nyúl. Ősi mítosz, népi hagyomány és állítólagos történet egyaránt magyarázatot szolgálhat. Cintia, ahogy sokan mások is, már azzal a tudattal nőtt fel, hogy a nyuszi hozza a tojást, és kész. Azt viszont már megtapasztalta, hogy egyre gyakoribb húsvétra nyuszit vásárolni, az ünnep előtt sokkal több az érdeklődő is.

– Ez nem feltétlenül jó. Ha úgy gondoljuk, hogy elköteleződünk tíz évre, akkor természetesen teljesen mindegy, hogy mikor vásárolunk nyuszit. Ám az a baj, hogy sokan felelőtlenek, és pár nap után kidobják őket, a nyúlmentéssel foglalkozó szervezetek tele vannak ilyen állatokkal. Másik probléma, hogy idejekorán, 2-4 hetesen választják le a kisnyuszikat az anyukától, amikor még nem is biztos, hogy életben maradnak. Az ideális a 6-8 hét – magyarázta Cintia.

Arról is beszélt, hogy megjelent a bértartás fogalma is, ami annyit tesz, hogy néhány napra, akár húsvét idejére kölcsönbe vesznek nyuszit, és ezért fizetnek az adott tenyésztőnek.

– Szerintem ez felelőtlenség, nem támogatom, ebben nem is vagyok partner. Egy kisnyúl nagyon törékeny, nagy gond lehet abból, ha például felborul a helyes táplálkozása, és nem biztos, hogy életképesen kerül vissza. A nagyobb nyusziknál lehet, hogy nem lenne gond, de a sok rossz tapasztalat miatt inkább kerüljük el, és ajándékozzunk plüssállatot, vagy látogassunk el nyuszisimogatóba – ajánlotta.

A kis elemi ösztönös incidenst leszámítva Mogyoró az egész beszélgetés alatt velünk volt, eszébe sem jutott felhúzni a nyúlcipőt. Cintia szerint ez azért van, mert nyugodt, kedves és barátságos természetű, és talán egy kicsit meg is volt szeppenve. No és persze az imádott fejsimogatást sem akarta kihagyni.