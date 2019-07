Ha nagykarácsonyi falunap van, akkor az különleges ünnep

Náluk a hagyományos, ilyenkor alkalmazott és mindig sikert hozó programelemek, mint a főző-, süteménysütő- és sportversenyek, a mozgó vidámpark, a kisebb fesztiválokat megpirító könnyűzenei műsorok mellett másra is jutott kellő figyelem és erő.

A rendezvény közönségének többsége feltehetően helyi és környékbeli polgárokból állt, de mellettük két, határon túli magyar település népes csoportja is megérkezett, hogy részese legyen a programoknak.

A közös jövőre gondoltak

Elsőként a Hargita megyében található Okland településhez tartozó Homoródkarácsonyfalvával írtak alá testvértelepülési együttműködési megállapodást a helyiek. Erről az eseményt a jelenlétével kitüntető Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője, üdvözlő beszédében a következőket mondta:

– Ez a mai nap azért is fontos, mert az ilyen ünnepségek hoznak bennünket újra közelebb egymáshoz. Ezek a szálak, amelyek a különböző településeket összekötik egymással, újból erős nemzetté tudnak bennünket kovácsolni. Kérem, hogy ezeket a szerződéseket töltsük meg tartalommal. Akinek van rá lehetősége, menjen el a Székelyföldre, és az ott élők jöjjenek el hozzánk, ha a módjukban áll.

Cseke Miklós, Okland polgármestere válaszbeszédéből idézünk:

– Mi a mai napig nem vándoroltunk el a Hargitáról. Megpróbálunk ott élni, megtartani az anyanyelvünket és az örökségünket. Hál’ Istennek felkarolt bennünket a magyar kormány és a határaikon túl élő testvéreink. A Trianon óta eltelt száz év sem volt elég, hogy eltörölje belőlünk az anyaország iránti tiszteletet és a magyarság szeretetét. Az ilyen kapcsolatok lehetőséget adnak ezek továbbéltetésére. Müller Miklós, Nagykarácsony polgármestere egy emlékét idézte föl.

– 2015-ben négy fővel kerekedtünk fel innét, Nagykarácsonyból, hogy felkeressük az ottani testvértelepülésünk lakóit. Az első tervünk az volt, hogy megismerjük egymást, és összebarátkozzunk. Ők jöjjenek hozzánk, s mi egy nagyobb társasággal utazzunk hozzájuk. Mára élettel telt meg a kapcsolatunk, amit ezen a napon írásban is szentesítettünk. Bár az életünk egy kicsit különbözően zajlik, de közös bennünk az, hogy mindannyian magyarok vagyunk.

A civil szervezetek is szövetségre léptek

Ezzel hivatalosan is, hiszen az elmúlt években már gyümölcsözővé vált egymás között a partnerkapcsolat.

Ezeket az okmányokat a Horvátországi Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület nevében Cserepes Zoltán, az erdélyi Dungó Egyesület képviseletében Benedek Enikő, hazai részről pedig Szekeres-Orova Erzsébet a NaTE, a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület elnöke látta el a kézjegyével.

Szekeres-Orova Erzsébet ünnepi köszöntőjében azt is elmondta:

– Ti és mi egyszerű emberek vagyunk. A világot sajnos mi nem tudjuk megváltani. Egymást megérteni, bátorítást mondani, ha kell vigasztalni, kisebb dolgokban segítséget nyújtani, együtt ünnepelni viszont képesek vagyunk és leszünk. Szeretünk benneteket, mert jó emberek vagytok. Tisztelünk benneteket, mert bár megszenvedtétek a származásotokat is, de kiáltatok érte. Mi magyarok, valóban összetartozunk!