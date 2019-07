Gyógyszertár: a lakók régi vágya teljesülhet

A közelmúltban Gombos Istvántól, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, hogy a Barátság városrészi vasmű klub előtti járdaszakasz javítása elkészült, ami így használhatóvá tette ezt a részt is.

A következő ciklusban ezt is térkövezni fogják. A vasmű klub és környezete ennek a városrésznek egykoron a központja volt, de a Dunaferr privatizációja után a klub épülete elveszítette közösségi funkcióját, azóta használaton kívül van. Dunaújváros MJV közgyűlése úgy döntött, hogy a Dunaferr felé kifejezi szándékát a vasmű klub önkormányzati tulajdonba vételére. Lapunk úgy tudja, hogy a város képviseletében Cserna Gábor polgármester konkrét vételi ajánlatot is tett a cégnek, de eddig erre semmilyen választ nem kaptak.

Pedig a klub ebben az állapotban bizony nem töltheti be azt a funkcióját, mint azt eredetileg is tette, hogy közösségi térként szolgálja adott esetben nemcsak a városrész, hanem az egész város lakóinak igényeit.

Amikor arra autóztam, Gombos István épp egy közterületre illegálisan összehordott zöldhulladék elszállíttatásáról intézkedett, a klub visszavásárlása esetén annak hasznosításával kapcsolatban is jó hírrel szolgált. Egy, a térre néző rész megnyitásával a városrészi lakók régi vágya teljesülhet: egy kis gyógyszertár megnyitása sokat segíthet, elsősorban az itt lakó idősebbeknek és a kisgyermekes anyukáknak, akiknek így nem kell majd elzarándokolniuk egy a lakóhelyüktől igen csak messze lévő gyógyszertárba. Így a megőrzött postai szolgáltatás és körzeti orvosi rendelő mellett ez is az itt lakók érdekét szolgálhatja.