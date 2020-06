Gyermeksereg vette birtokba a frissen átadott játszóteret

Sokak szerint egy településen a sport infrastruktúrája, esetleges hiányainak pótlása, a mai kor színvonalához és elvárásaihoz alakítása, a lakosság szabadidős igényének kielégítése az önkormányzati feladatok között sokadrangú kérdés, amíg még javítani való út vagy nincs kész a csatorna.

Mégis, a városközeli kis település alapos felmérés után önkormányzati ciklusokon átívelő sportkoncepciótervét is elkészítette, és sok más fejlesztése mellett az elmúlt időszakban már a második ilyen jellegű beruházásának átadását ünnepelte június 20-án, szombaton délelőtt.

A település fejlődése nem történhet másként, ha a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkösek, mint hogy előre felkészülnek a lehetőségekre, és minden kínálkozó alkalmat megragadnak külső finanszírozási lehetőségek igénybevételére. Sokszor a tervek megálmodásától az ünnepélyes átadásig évek telnek el.

– Álmodtunk egy nagyot, terveket készítettünk és a tetteket siker koronázza, ezért most itt állhatunk az új játszótér kapujában – kezdte átadó beszédét Jobb Gyula polgármester. Majd így folytatta: – Az előző ciklus idején az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósításához több pályázatot is benyújtott. Ezt a tendert a támogató Belügyminisztérium 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelyet a település 3,5 millió forint önrésszel egészített ki. Kulcs élete és fejlődése folyamatos. Ezért köszönet illeti az előző testületben dolgozó képviselőtársaimat. Kiemelt elismerés illeti Fejes Balázs volt alpolgármestert, akinek a szakértő pályázatíró munkája nélkül, újító ötletei hiányában ma nem állhatnánk itt. Köszönet a hivatal dolgozóinak, különösen dr. Neumann Helga jegyzőnek, aki a pályázatokban is nagy segítségére van a településünknek. Köszönet a jelenlegi testületnek is, akikkel tovább tudunk haladni a kijelölt úton – hangsúlyozta a polgármester.

– Itt a felnőttek részére kültéri kondigépek, a gyermekek részére pedig a kor elvárásainak megfelelő színvonalú, biztonságos és modern játékok lettek telepítve. A végső simításokat társadalmi összefogással, lelkes önkéntesek segítségével végeztük el. Gondolok itt a parkoló kialakítására, egy huszonnégy négyzetméteres szaletli építésére, füvesítésre és tereprendezési munkálatokra. Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi segítő áldozatos munkáját – hangsúlyozta Jobb Gyula, majd az ünnepélyes szalagátvágás után a játszóteret birtokba vette a kulcsi gyermeksereg.

A lurkók számára tovább emelte az ünnepség fényét a Segíteni jó kulcsi civil szerveződésnek a játszótér­átadás napjára halasztott gyermeknapi akciója. Mert minden jelenlévő kicsinek játékokat ajándékoztak a vártnál nagyobb mértékű, rászorulóknak szánt közösségi adománygyűjtésükből, a Vidám Emberek Közössége pedig hatszáz saját készítésű palacsintával vendégelte meg az ünneplőket. A jótékony gyermeknapi akció keretében virtuális szimulátort, csillámtetoválást és arcfestést is kipróbálhattak a gyerekek az új játszótér csillogó játékai mellett.