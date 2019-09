Gyérítik a törpeharcsákat a Felső-öbölben

Akik mostanában járnak a Felső-öbölben, furcsa hungarocell gömbökkel találkozhatnak a vízfelületen.

Ennek rendkívül egyszerű magyarázata van, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felső-öböl területén 2019. szeptember 16. és szeptember 28. között törpeharcsa-gyérítést végez, a gömbök pedig a leeresztett varsák helyét jelzik a horgászoknak, akik ezt figyelembe véve határozhatják meg a horgászat helyét.

A horgászegyesület a Duna magas vízállásánál általában megnyitják a szabadstrandi zsilipet, egyrészt hogy felfrissüljön a víz, másrészt pedig azért, hogy ilyenkor a folyami halak is beússzanak a horgászterületre. Ennek kellemetlen velejárója, hogy a törpeharcsák is beúsznak a Felső-öbölbe. Ezzel nem is lenne különösebb gond, ha a törpeharcsák nem lennének rendkívül falánkok és agresszívek. Éppen ezért rendre munkát adnak az egyesületnek a gyérítéssel. Idén ősszel a kitűzött időszakon belül többször is kiemelik a varsákat. Az első már meg is történt. A mostani szedéssel körülbelül 130-140 kilogram törpeharcsa került ki a tóból. Ezek már nem falják fel a táplálékot a többi hal elől.