Gyerekektől állatkáknak, szeretettel

Eredeti elgondolás szerint az állatok világnapja miatt szerveztek gyűjtést a Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai, ám a gyűjtést csak most pénteken fejezték be. Lászlóné Durecz Andrea azt mondta, az iskola számára fontos, hogy már kicsi koruktól fogva a jótékonyságra, az önzetlenségre, és persze az állatok szeretetére neveljék a tanulókat. Ez szemmel láthatóan sikerül is, hiszen a gyerekek annyi tápot, konzervet, fekhelyt, plédet gyűjtöttek kutyák, macskák, de még madarak számára is, hogy a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület önkéntesei két körben tudták csak elvinni azokat.

Illésné Székely Dóra, a DÁV képviseletében elmondta, mindent szívesen fogadnak, ami a házi kedvencek tartásához és ápolásához szükséges. Az élelem mellett a póráz, a nyakörv fogyóeszköz, a mini- és a nagytestű állatok számára pedig nehezen találnak szájkosarat. Most telt házzal működnek, a kutyák zöme ideiglenes befogadóknál várja az álomgazdit. Az egyesület nagyon várja önkéntes ideiglenes gazdik jelentkezését, hogy még több állaton tudjanak segíteni.