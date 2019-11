Gyakorlati versenyt szerveztek hildes tanulóknak

A Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tanműhelyében szakmai felmérő versenyt rendeztek végzős szakközépiskolás és HÍD-as tanulóinknak.

A fiúk gyakorlati ismereteikről adtak számot és amint a mellékelt fotók is mutatják, gyönyörű munkák születtek. Festő tanulók egy-egy falszakaszon mutatták be a festés-tapétázás témában elsajátított fortélyokat, asztalos tanoncainknak pedig egységesen konyhai ülőke készítése volt a feladatuk. A remekműveket szigorú szemű zsűri értékelte, nagylelkű támogatóink jóvoltából pedig legügyesebb inasak is értékes nyereményeket kaptak, írja az iskola honlapján.

A festő, mázoló, tapétázók között:

1. Szabó Zoltán,

2. Balogh Nikolasz,

3. Kolompár István.

Felkészítő oktató: Anda József

Szobafestők között:

1. Olvasztó Tamás,

2. Németh Miklós,

3. Tarjányi Viktor.

Felkészítő oktató: Anda József

Az asztalosok között:

1. Rási Dorián,

2. Vámi Richárd,

3. Rabóczki Kristóf.

Felkészítő oktató: Jeszenői Róbert és Barta Sándor