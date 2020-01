Gondban a szocreál, segítségre várnak

A közelmúltban a Vasmű út, Kossuth Lajos utca sarkán lévő épület homlokzatáról tetemes mennyiségű vakolat zúdult alá. Tényleg csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem sérült meg senki. A legnagyobb probléma, hogy nem ez volt az első hasonló eset, és az épületek állapotát elnézve, félő, hogy nem is az utolsó.

Dunaújváros belvárosa az ötvenes években a szocialista realizmus (szocreál) stílusában épült, és annak minden előnyét és hátrányát a mai napig láthatjuk, élhetjük.

A hátrány az, hogy igen silány minőségben épült a város, ezért omlik rengeteg helyen a vakolat, néhol ezért életveszélyesek az erkélyek.

De mennyire vészes a helyzet? Erre Hetényi István társasházi közös képviselőtől kértünk választ, aki jól ismeri a belvárosi, a Barátság városrészi, a Technikum városrészi épületeket.

– Az ötvenes években, a sztahanovista munkamódszerben a minőség nem számított, csak a mennyiség. Ennek következménye, hogy a mai napig rengeteg a rossz minőségű anyagból készült épület Dunaújvárosban. A vakolat szinte csak homokból állt, a téglák nem voltak kiégetve. De egy lakás nyílászárócseréinél láttam már olyat is, ahol a téglák helyén cigarettás dobozok voltak. Most is folyik egy felújítás a József Attila utcában, ott a fürdőkád cseréjénél – némi túlzással – összedőlt az egész fürdőszoba. Ne csodálkozzunk azon, hogy hatvan év eltelte után sok a probléma. Legtöbbször csak ve­szélyelhárítást tudunk végezni, a felújításra nincsen pénz.

Hetényi István elmondta még, hogy a Vasmű út, a Görbe utca és a Szórád Márton út a legveszélyesebb, mert itt nincsenek csepegőjárdák, vagyis egyből a fal mellett folyik a gyalogos közlekedés.

A probléma adott, viszont vitás, hogy kiknek kellene a felújításokat elvégezniük.

– Egyértelmű, hogy a társasházaknak, de erre csak a legritkább esetben van pénz. Persze vannak olyan társasházak is, ahol a lakók megemelték a közös költséget, a pluszpénzből felállványozták az épületet, leszigetelték, bevakolták – tudtuk meg a közös képviselőtől.

Még rosszabb a helyzet az erkélyekkel, mert azok állapotáért a lakások tulajdonosai a felelősek. De vannak társasházak, ahol hetvenezer forint nyugdíjból élnek idősek, ők a legjobb akarattal sem tudnak egy erkélyt felújítani. De az erkélyek esetében az is probléma, hogy nem minden lakáshoz tartozik, ezért sokan úgy gondolják, ők a közös költségben miért fizetnének „erkélydíjat”.

Itt vetődik fel a kérdés: ilyen esetekben mit lehet tenni, lehet-e az önkormányzatra számítani, hiszen minden városlakó érdeke, hogy egy vakolatdarab vagy egy fél erkély ne zuhanjon a fejére.

– Ez egy nagyon nehéz kérdés, de volt már arra példa, hogy az önkormányzat besegített. Tavaly a Gagarin téri átjáró felújításának támogatását a közgyűlés megszavazta, és a DVG Zrt. el is végezte a munkát.

A témáról még biztos sokat beszélnek majd az érintettek, és biztos keresik majd a megoldást, de az is tény, hogy idő múlásával a házak állapota nem fog javulni. Sőt, egyre rosszabb lesz a helyzet, mert már nemcsak az ötvenes években készült épületeket érinti a „sorvadás”, hanem az újabbakat is.