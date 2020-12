Gazdag volt a karácsony a licitnek köszönhetően

Örömmel adtuk hírül, hogy sikeresen zárult a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ünnepi licitje. A művészetterápiás foglalkozásokon készült festményekből mindösszesen félmillió forint gyűlt össze, ebből százezer forintot a Bartók Kamaraszínház adott tárgyi adományként. Az ellátottak már kézbe is foghatták a karácsonyfa alá került eszközöket, amit a bevételből vásároltak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Örömmel adtuk hírül, hogy sikeresen zárult a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ünnepi licitje. A művészetterápiás foglalkozásokon készült festményekből összesen félmillió forint gyűlt össze, ebből százezer forintot a Bartók kamaraszínház adott tárgyi adományként. Az ellátottak már kézbe is foghatták a vásárolt eszközöket.

Gazdag volt a karácsony idén, bőven jutott a fa alá ajándék a Liget közi napköziotthonban és a Bercsényi utcai bentlakásos gondozóházban egyaránt. Vettek festékeket, papírokat, vásznakat is, hogy folytathassák a foglalkozásokat, de fejlesztő játékokra, és táblagépre is jutott a licitnek köszönhetően.

A fejlesztő játékok hallatán azt gondolhatjuk, hogy a gondozottak játékkal töltik idejüket. Ám messze nem csak erről van szó, alapos fejlesztő pedagógiai munka folyik a falakon belül. Hogy mire használhatók e játékok? Például az érzékelés, észlelés fejlesztésére, szenzoros játékokra, beszédfejlesztésre, szókincsfejlesztésre, a szókincs bővítésére, a verbális készségek fejlesztésére, a kézügyesség, a finommotorika fejlesztésére, a szem-kéz koordináció, fejlesztésére. A vásárolt eszközök között van figyelemfejlesztő és memória játék, térbeli, síkbeli tájékozódást fejlesztő eszköz, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, hallás, beszéd­észlelés fejlesztésére szolgáló, a gondolkodást és logikát fejlesztő játék, illetve a vizuális észlelést fejlesztő eszköz egyaránt. Persze azért hagyományos játék is került a fa alá, társasjáték, például olyan, ami egy varázslatosan illusztrált kreatív asszociációs társasjáték. Ennek a kiegészítőivel is bővült a játékállomány, amit a foglalkozásokon is használnak.

A Jószoliban már hagyomány, hogy a Liget közben karácsonyi ünnepséget tartanak a szünet előtt, ahová vendégeket is várnak, idén azonban – érthető okból – nem hívtak senkit, így még bensőségesebb volt az esemény. Az ellátottak és a nevelők zenés, verses műsorral kedveskedtek egymásnak. A közös mézeskalácssütés is elmaradt, idén csak szaloncukor került a fa alá kiegészítve a jószívű magánszemélyek adományával. De a legfontosabb az volt, hogy boldogan bontották az ajándékokat, és nagyon örültek neki.