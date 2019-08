Gazdag programsorozattal ünnepelt a hét végén Baracs

Mozgalmas kavalkáddal ünnepelt Baracs az elmúlt hét végén. A Vezérparkban nagyszabású koncertek, kirakodóvásár várta a polgárokat.

Baracs Az ünnepi programsorozat a település névadójának, Baracs vezér szobrának koszorúzásával kezdődött pénteken este. A koszorúzást követően Baracs polgármestere szólt az ünneplőkhöz. Mint fogalmazott:

„Nekünk, késői leszármazottaknak, kell a kötődés őseinkhez, akiket ismernünk kötelező. Települési krónikánkban olvasható, hogy ezen vidék többször elnéptelenedik, majd ugyanakkor többször benépesül. Többször tudatos telepítés hatására is. Épült nagyúri kastély több is, de közelmúltbeli vezető elődeink felfogását elhomályosította Marx és társainak félresiklott kísérleti elmélete, így romboltak minden értéket, legyen az tárgyi vagy szellemi. Ma már közülük nem sokan élnek, számonkérni a felelőtlenséget nemigen lehet. El akarták pusztítani történelmünket és felkészíteni a világ proletárjait az egyesülésre. Nem kis lecke volt, és mert akkor nem sikerült, így most újult erővel ismétlésre akarnak kényszeríteni bennünket. Nem tudjuk mit hoz a holnap. De azt biztosan tudjuk, hogy ha gyermekeink megértik múltunkat, és ha azt értéknek, értékesnek vallják, akkor soha nem lesznek hontalanok. Ugyanakkor, gyermekeinknek szárnyakat is kell adnunk, hogy szabadon szárnyaló gondolataik és cselekvési szabadságuk virágoztassa fel mindennapjainkat.”

A koszorúzást követően este 20 órától a népszerű Republic együttes adott hangulatos koncertet, amelyen több százan vettek részt.

Másnap, szombaton délután 16 órától folytatódott a műsor a Vezérparkban. A helyi fellépőket követően az ismert és elismert musical-színész, Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) dalösszeállítását hallhatta a közönség.

A kánikula ellenére szombaton délután is sokan kilátogattak a rendezvényre. A színpadi fellépők mellett kirakodóvásár, ugrálóvár és gasztronómiai különlegességek várták a baracsiakat és vendégeiket.

Mészáros Árpád Zsolt dal­öszeállítása után Várai Róbert ünnepi beszéde következetett. A polgármester külön köszöntötte a két testvértelepülés, az erdélyi Szentegyháza és a francia Montois-la-Montagne képviselőit.

– A kinti világ zaja akaratlanul is beszivárog lokális mindennapjainkba. Az elvárás nagy, a tenni akarás kicsi. Kevés, és egyre fogyó az aktivizálható helyi polgárság. Sajnos sokan még a rendeletileg kötelezőt se igen teszik meg, ellenben komoly elvárásokat támasztanak – hiszen adót fizetnek a falunak…

Ezek után nehéz beszélni az elmúlt évek eredményeiről. Csatornázás, ivóvíz-gerincvezeték cseréje a Széchenyi utcában, Ady Endre utcában, kerékpárút építése teljes útfelújítással, majd energetikai korszerűsítés iskolában, óvodában, hivatalban, faluházban, egészségházban, tájházban, majd útfelújítás a Wesselényi utcában, övároképítés, buszvárók és megállók felújítása, új óvoda építése, ennek a parknak a létrehozása, szoborral, jelképfákkal, színpaddal együtt, könyvtár berendezése, sportpálya és öltöző, sportcsarnok korszerűsítése, felújítás és még sorolhatnánk.

Nem cél itt részletesen beszámolni, hiszen mindannyian láthattuk ezeket. Az épített környezet szépsége, rendezettsége csak egy alap, ennél csak az összetartozás érzése lehet fontosabb.

Szerencsére nem vagyunk híján civil szervezeteknek, így lehetőség van az azonos érdeklődésűeknek társakra találni. A civil szervezetek a falu érrendszerét jelentik. Rajtuk keresztül áramlik a kezdeményezőkészség és az ötletek megvalósítása – fogalmazott Várai Róbert.

A szombati ünnepi műsorban elismerést vehetett át Tóth István, Kiss Péter, Kalló Zoltánné, Mosonyi Boglárka, Márhoffer Csaba, Szárszó Lajos, Für Mercédesz.

A szombat esti programban a Mamma Mia musicalt hallhatta a nagyérdemű a 4-dance club táncstúdió előadásában, majd este 10 óra után látványos tűzijátékkal zárult az idei baracsi falunap és aratóünnep.