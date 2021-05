Főorvos úr, Isten veled! – Horváth Endrétől búcsúzott Sárbogárd

Sárbogárd önkormányzata, a város lakói és a kollégák nevében Sükösd Tamás polgármester búcsúzott Horváth Endre főorvostól, a település egykori alpolgármesterétől.

Horváth Endre több mint negyven éve érkezett az akkor még önálló Pusztaegres községbe körzeti orvosnak. Gyorsan beilleszkedett a falu életébe, és hamarosan tevékeny résztvevője lett a közéletnek is. A település Sárbogárdhoz való csatlakozásakor az egészségügyi egység a városi egészségügyi rendszer szerves részévé vált, így Horváth főorvos is a sárbogárdi orvosok közösségébe került. Orvosi szolgálata mellett közéleti, közösségi munkáját a városban is folytatta, tevékenységével kivívta a településen élők tiszteletét és elismerését. A városrészben önkormányzati képviselőnek, a testületben először egészségügyi tanácsnoknak, majd alpolgármesternek választották. Nevéhez és munkájához jelentős sárbogárdi létesítmények és események fűződnek.

Az önkormányzati testület megbízására megalakította és irányításával működtette a Sárbogárdi Egészségügyi és Szociális Közalapítványt. Ezzel a munkájával nemcsak a helyi és környékbeli, hanem az országos egészségügyi szervek figyelmét is kivívta. Úttörő munkájával országos hírnevet szerzett Sárbogárdnak ilyen vonatkozásban, sőt Európában egyedülálló modellt alkotott. Az alapítvány lényege az volt, hogy a helyi egészségügyi és szociális rendszert, annak mindennapjait az abban résztvevők és érdekeltek önigazgatás-szerűen irányítsák.

A város főorvosi tisztét 1991-től 1996-ig töltötte be. Nevéhez fűződik egyebek között a központi orvosi ügyelet megszervezése, a 3. szá- mú gyermekorvosi körzet kialakítása, a töbörzsöki orvosi rendelő építésének kezdeményezése, az egészségügyi és szociális ágazat egységes szervezeti és működési szabályzatának megalkotása. Legendás munkabírása, lényeglátása és határozottsága alkalmassá tette arra, hogy az akkori belvíz-, árvízhelyzet kezelésében központi szerepet vállaljon, amiért miniszteri kitüntetést kapott.

Óriási munkát végzett egy társadalmi munkacsoport vezetőjeként, amelynek feladata volt a városközpontban a Hősök tere új arculatának megteremtése, új emlékművek kialakítása, végeredményképpen az egész tér átrendezése. Az új arculatú tér ünnepi emlékhellyé vált, amelyre minden sárbogárdi méltán lehet büszke.

– A Szentírás szerint az egészséget és a betegséget is Isten kezéből kell elfogadni. Ahogyan az élet és halál az Ő ke- zében van, a betegségnek és az ebből való gyógyulásnak is egyedül Isten az ura. Tőle jön a gyógyulás, akár csoda útján, akár emberi terápia eredményeképpen valósul meg. Végső soron Isten gyógyítja meg az embert, ennek azonban eszköze lehet az emberi tevékenység is. Ilyen emberi, orvosi segítség lehet például a sebek ellátása, a láz vagy a fájdalom csillapítása. Horváth Endre vitathatatlanul a gyógyításra tette fel az életét, és földi útja során egy pillanatra sem tévesztette ezt szem elől. Főorvos úr, Isten veled! – búcsúzott Sükösd Tamás.