Fontos, hogy minél többen oltakozzanak

Nagy Attila, a település polgármestere a koronavírus-járvány kapcsán lapunknak elmondta, hogy a pandémia bonyolult rendszert hozott az életébe.

Egyrészt településvezetőként mindent meg kell tennie az ott élőkért, másrészről, mint a Dunaferr Mentőszolgálat alkalmazottja is helyt kell állnia ebbéli hivatásában is.

Mint mondta, a Dunaferr Mentőszolgálat nemcsak a cégen belül lát el feladatot, hanem szükség esetén Dunaújváros közigazgatási határán belül az Országos Mentőszolgálatnak is besegít, amennyiben annak nincsen szabad kapacitása, illetve nem rendelkezik éppen a környéken gyorsan riasztható mentőegységgel. Több esetben előfordult már, hogy idősebb, veszélyeztetettebb betegek ellátását, újraélesztését kellett végezniük, vagy balesetnél kellett besegíteniük az Országos Mentőszolgálatnak. Ez most a pandémia ideje alatt heti szinten több alkalmat is jelent.

Nagy Attila, mint a vírus ellen frontvonalban küzdő mentős, már megkapta a védőoltást. Mint mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy minél többen oltassuk be magunkat a Covid ellen. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy ez teljesen mindegy, hogy melyik típusú vagy márkájú védőoltással történik meg, hiszen amelyik vakcinát Magyarországon forgalomba helyezik, törzskönyvezik, az mindegyik biztonságosan beadható a megfelelő kritériumok szerint. Itt fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az oltásnál mindenki pontosan mondja el a kórképét, hogy milyen betegségei vannak, milyen gyógyszereket szed. Sajnos tapasztalatai szerint van példa arra, hogy amikor kikérdezik a betegeket ezekről a kórképekről, akkor nem mindent mondanak el maguktól, magukról ezzel kapcsolatban.

A szabályok betartása mellett – mint mondta – ezek a védőoltások igenis jók, hosszabb távon szavatolják azt, hogy aki netán megkapja ezt a betegséget, annak lefolyása sokkal enyhébb lesz. Hiszen ma már mindenkinek az ismeretségi körében lehet olyan, aki elkapta a koronavírust és ezek között is akadhat olyan, akinél sajnos súlyosabb lefolyású volt a betegség. Az oltások éppen ez ellen a súlyosabb lefolyás ellen adnak biztosabb védelmet.

A kutatók tapasztalatai, mint mondta ma már széles körűek a virológiában is, így az ehhez párosuló magas technikai fejlettség – ami régebben ilyen szinten ezért még nem állt rendelkezésre – lehetővé tette azt is, hogy relatíve rövid időn belül sikerült a kutatócsoportoknak kifejleszteniük a koronavírus elleni hatásos vakcinákat a világ több pontján is.