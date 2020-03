Fontos, hogy a megelőző intézkedéseket betartsuk

A közvéleményt rendre foglalkoztatja az, hogy az önkormányzat milyen hatáskörrel rendelkezik akár a kijárási tilalom, vagy akár a fertőzöttek nyilvántartásával kapcsolatban.

Kijárási tilalmat az önkormányzat és a polgármester nem rendelhet el. A törvény szerint veszélyhelyzet esetén „korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását” – erről azonban a kormány hozhat döntést. Az operatív törzs még vasárnap azt közölte, hogy a kormány egyelőre nem tervez ilyen intézkedést, mert megítélése szerint a járványügyi helyzet ezt jelenleg nem indokolja. Azt is hozzátették, hogy ha gócpontok alakulnak ki az országban, akkor ott elrendelik a kijárási tilalmat. Hétfőn már úgy fogalmaztak: „az operatív törzs folyamatosan értékeli a helyzetet, és nem véletlen, hogy számba veszik az erőforrásokat, amivel szükség esetén be tudják tartatni ezeket a rendelkezéseket”.

A fentiek ellenére néhány önkormányzat kijárási tilalom bevezetéséről döntött, ám erre törvényi lehetősége nincs, az azt megszegőket nem büntetheti.

A betegekkel a népegészségügyi szervek és a kórházak foglalkoznak, így az adataikat is ott tudják. Erről nem kötelesek tájékoztatni az önkormányzatokat, de ha ezt meg is teszik, ezeket az adatokat az önkormányzat nem adhatja ki. Országos szinten a tiszti főorvos, dr. Müller Cecília számol be a betegekről, hiszen neki vannak adatai. Azonban a tájékoztatóin sem hangzik el szinte semmilyen információ a betegekről. Müller Cecília már múlt hétfőn úgy nyilatkozott, hogy erre nincs is szükség, mert már a csoportos megbetegedések időszakát éljük, amikor már nem lehet tudni, hogy ki kit fertőzött meg.

Sokan kérik, hogy legalább a betegek nemét és életkorát árulják el – az önkormányzat ezt sem teheti meg, de ennek nem is lenne értelme, hiszen ezekből az adatokból semmi olyan nem derül ki, ami a járvány megelőzése szempontjából fontos lehet. Ismételten felhívják a figyelmet arra: a betegség lappangási ideje két hét is lehet, ezalatt tünetmentesen is fertőzhetünk! Ezért a legfontosabb, hogy betartsuk a már korábban ismertetett óvintézkedéseket mindannyiunk közös érdekében!