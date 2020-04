Folytatódnak az autós misék a templomnál

Ami tavaly ilyenkor természetes volt, azt ma ajándékként éljük meg, ha megadatik.

Így most nagy dolognak számít a hívőkkel közösen Előszálláson átélt autós szentmise, ennek híre éppen az egyedisége miatt bejárta az országos médiát. Ami pedig a szent liturgia részeként tavaly ilyenkor még természetesnek számított, azt vasárnap különleges adományként élhetik majd meg a hívők. Mihályi Miklós, Előszállás katolikus plébánosa a következő gondolatait osztotta meg lapunkkal:

– A testi táplálék mellett a lelki táplálék éppen olyan fontos! Akkor is, ha ez a lelki nem látható. A mostani vírus feketén-fehéren rámutat, hogy a nem látható, mégis létező dolgok mekkora erőt képviselnek. Óriásit! Hiába keressük, hol a kártevő, sehol sem látjuk, azonban ­rossz esetben akár el is pusztíthat bennünket. Az Oltáriszentségben sem látjuk Jézust magát, mégis hisszük, hogy ő az. Bár valóságosan nem látjuk, de megmenthet minket! Nemcsak az örök életre, hanem erre a földi életre, további küldetésünkre, feladatainkra is. Ezért a keresztény lélekben egyre jobban és jobban növekszik a vágy, hogy a szent­áldozásban újra találkozzon Jézussal, aki erőt és reményt és vigasztalást ad neki.

Ezen a felfelé vezető és erőt adó vágylépcsőn jár az előszállási hívő közösség, s tagjai Mihályi Miklós plébános vezetésével nem az online térbe menekültek, hanem a vasárnap dél­előttönként megtartott autós misék keretében megélik az egymás közti egységet és közösséget. Ahogyan ezt Miklós atya hangsúlyozta: – Így kézzelfogható formában mintegy tapintható lesz Jézus ígérete: „ahol ketten vagy hárman együtt vagytok az én nevemben, ott vagyok köztetek!” Ha pedig ott van, akkor szól is hozzánk, hozzám, új ötleteket ad ezekben a nehéz időkben, vezet bennünket. Még néhány nap, és vasárnap megtudhatják az egyházközség tagjai, legutóbb mit súgott nekem, milyen lehetőséggel ajándékozott meg, amely által még szorosabb kapcsolatba kerülhetnek vele a hívők.