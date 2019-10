Folytatják azt a munkát, amit korábban elkezdtek

Folytatjuk cikksorozatunkat, amelyben megszólaltatjuk a környező településeken mandátumot szerzett polgármestereket. Ezúttal Nagyvenyim és Rácalmás első emberétől kértünk összegzést az önkormányzati választásokat követően.

Az elmúlt évek számos kihívást állítottak a nagyvenyimiek elé. A településen öt évvel ezelőtt új útra léptünk, s mára igazolódni látszik, hogy jó irányba indultunk el. Sok feladatot – köztük évtizede megoldásra várókat is – megoldottunk, vagy megoldási pályára állítottunk. Nagyvenyim arca az eltelt öt év során egy kicsit átalakult, vidámabbá, mosolygósabbá vált. A térség kistelepülésein – a nagyvárosi tapasztalásoknál lényegesen csendesebb és kulturáltabb versengést hozó kampány lezárultával – a folytonosság, a stabilitás mellett tették le voksukat október 13-án a választópolgárok. Így a munka, a polgármesteri hivatal falain belül és a községek közötti együttműködések, kapcsolatok szintjén is különösebb zökkenők nélkül folyhat tovább.

Köszönet jár a lezárt ciklusban a közösségért dolgozóknak, és bizalom illeti a most megválasztott testület tagjait. Sok munka vár ránk, megoldandó probléma is van még előttünk bőven. Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata a megkezdett fejlesztések folytatása, a folyamatban lévő beruházások befejezése és a minőségi településfejlesztés folytatása. Zajlik a községközpont közlekedésbiztonsági beruházása, hamarosan újabb építkezések kezdődnek az óvodában, a közösségi ház és a polgármesteri hivatal környezetében is már megnyert pályázatok megvalósítására indulnak új közbeszerzési eljárások. A fejlesztések mellett nagy figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra. Mi, nagyvenyimiek szerencsések vagyunk, hiszen a régi testületi tagok mellett újak is sorban állnak, hogy ötleteiket, szakértelmüket, munkájukat adják a település közösségének és javára. Újabb mozgalmas esztendőknek nézünk elébe. Felkészülten a munkára, a jövőbe vetett őszinte hittel és lelkesedéssel állunk a rajtvonalhoz, hogy majd öt év múlva ismét bajnokcsapatként szakíthassuk át a célszalagot – mondta el lapunknak Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim újraválasztott polgármestere.

Schrick István, Rácalmás polgármestere:

– Először is kijár a köszönet a rácalmásiaknak, a Rácalmási Városvédő Egyesületnek, amely 1994 óta működik, és idén pont 25 éves. Most csak az egyesület tagjai jutottak be a testületbe, ezért a támogatásért hangsúlyozottan köszönet illeti városunk választópolgárait, azonban ez nagy-nagy felelősség is egyben számunkra, hiszen a „tüzet rakni” – a fejlesztések és a város üzemeltetése – óriási munka és feladat. Minden képviselőnk személyesen is tudatában van annak, hogy nem a testületünket alkotó maroknyi csapatnak köszönhetjük a 80 százalék feletti eredményt, hanem annak a több száz ember munkájának az elismerése ez, akik folyamatosan tesznek és dolgoznak városunkért.

– A legfontosabb feladatunk most a város pénzügyi helyzetének az alapos áttekintése. Várhatóan november végére pontos képet kapunk Rác­almás pénzügyi helyzetéről – az országos döntések, adóbevételek változását is beleértve –, és ez alapján tudjuk majd a jövőbeli fejlesztéseket meghatározni. A közelmúltban valósítottunk meg egy – mondhatjuk így – giga fejlesztést, a sportcsarnokot, teljesen önerőből. Ennek ellenére sincs Rácalmás városának tartozása, és a jövőben sem szeretnénk semmilyen hiányba véletlenül sem belefutni – tájékoztatta lapunkat Schrick István, a város régi-új polgármestere.