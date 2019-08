Folyamatosan pozitív visszajelzést kapnak, ez számukra a megerősítés

A szeptember közeledtével a Dunaújváros környéki iskolákat, óvodákat és bölcsődéket látogatjuk meg, és arról érdeklődünk, hogyan készülnek az új tanévre.

Alexander Milne nagy sikerű meséjének szereplői népesítik be az óvodát és a bölcsődét Kulcson. Micimackó és a Százholdas Pagony lakói egy-egy csoportot jelölnek a kulcsi intézményben. A legkisebbek a Zsebibaba csoportosok, a bölcsődések. A tagintézmény 2009. szeptember 1- én nyitotta meg kapuit, idén szeptemberben kereken 10 éves lesz. A kulcsi bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 14 fő a kétéves kort betöltött gyerekek számára. A bölcsőde szakmai vezetője Holl Tamásné. Aki bár 25 éve van a pályán, vallja, hogy a bölcsőde olyan ingergazdag környezet, amely miatt még mindig nagyon elfogult a hivatását illetően.

– Már a nyitáskor jól érzékelhető volt, hogy férőhelyszámunk a lakosságszám arányához viszonyítva kevésbé megfelelő. A várólista minden évben növekedett, a gyed extra bevezetésével pedig kétszeresére nőtt, azonban a szülők a legtöbb esetben megértőek. A megnyitásunk óta eltelt idő alatt folyamatosan pozitív visszajelzést kaptunk, ami megerősített bennünket abban, hogy jól végezzük a munkánkat.

– 2004-ben kerültem ide Kulcsra az óvodába. Ebben az intézményben dolgozom több mint egy évtizede, 2016 óta vagyok az intézményvezető. Az elmúlt tanévet 102 gyermekkel fejeztük be, és a mai napon úgy látszik, hogy 101 gyermekkel nyitjuk meg az újat. 31 ovisunk kezdi meg idén az iskolát, és 36-an iratkoztak be az oviba, tehát egyértelműen látszik a gyereklétszám növekedése, a kiscsoportosok nagyon sokan vannak. Ezért a csoportok életkor szerint vegyesek lesznek. Csoportjaink 23 és 27 közötti létszámmal működnek, 9 óvónénivel és 4 dajkával, valamint 1 pedagógus asszisztenssel, de az idei évtől szociális munkással is bővül a stáb.

– A kulcsi önkormányzatnak köszönhetően az elmúlt három évben szeptemberre kicsit mindig megszépülünk. A játszótér megújítása és az új kiságyak után, idén minden csoport új beépített szekrényekkel gyarapodott. Az új öltöző és tároló bútorokkal a 40 éveseket cseréltük le, egységesre, praktikusra. Az intézmény területén tartott nyári tábornak köszönhetően, pedig faragott bútorokkal is gazdagodtunk.

– Nagyon sok programunk van, ezeknél nagyon fontos a gyerekközpontú gondolkodásmód, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egészségre nevelésére, a sportra is. Az elmúlt évtől a nagycsoportosok a Dunaújvárosi Jégcsarnokba jártak külön busszal, ahol minden gyerkőc megtanulhatott korcsolyázni. Mivel a gyerekek imádták, ezért ez idén is folytatni fogjuk – mondta el lapunknak Rendné Pocsai Izabella, a kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.