Folyamatosan oltják az oktatási ágazat dolgozóit

A pedagógusok oltását követően az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra – erről ír a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Mint arról a kormányzati portál beszámolt, a március 29-i határidőig összesen mintegy 215 ezer óvodai, iskolai, bölcsődei és szakképzési dolgozó regisztrált oltásra. Közülük 174 ezer köznevelési intézmény dolgozója, 29 ezren a szakképzésben, 11 ezren állami vagy önkormányzati, több mint ezren pedig magánbölcsődékben dolgoznak. Első körben több mint négyszáz kórházi oltóhelyen kezdték meg soron kívül az ő oltásukat április 1-jén a Pfizer-vakcinával.

A második ütemet most az ünnepek után bonyolítják le.

Farkas Márta, a Szabó Magda Református Iskola igazgatója lapunknak elmondta, a tanárokon kívül az iskola minden munkatársa, így például a gyermekvédelmis kollégák, gyógypedagógusok, konyhai dolgozók, takarítók is kérhették az oltást, és az iskola kötelékében meg is kapják. Mindenkinek a központi oldalon kellett regisztrálnia egyénileg az oltásra, majd az intézményvezetők a KIR-rendszerbe (Köznevelési Információs Rendszerbe) feltöltötték a nem pedagógus kollégák listáját, akik kérték a vakcinát, így kerülnek ők is sorra. A kollektívájuk körülbelül 80 százaléka igényelte az oltást, de vannak olyanok is, akik már korábban megkapták.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője vázolta, náluk mintegy 50 százalékban jelentkeztek oltásra a munkatársak, de körülbelül 15 százalékuk már megkapta korábban, és sokan vannak olyanok, akik a Covid-betegségük miatt most nem kaphatják meg. Elmondta, hogy tagóvodáikban összesen a jelenlegi ügyeleti rendszer alatt átlagosan 160–170 gyermek van, de a tavaszi szünet után várhatóan emelkedhet ez a szám. Bízik benne, hogy enyhülni fog a pandémia, és nem lesz a járványnak újabb hulláma, viszont tart attól, hogy akik nem kapják meg a második oltást április 19-ig (jelen állás szerint ekkor nyitnak újra az óvodák és az iskolák), azoknál nem alakul ki kellő immunitás. Mint mondta, sok szülő jól áll a rendkívüli helyzethez, megértőek és odafigyelnek a fertőzés elkerülésére, ám vannak olyan szülők is, akik egyszerűen figyelmen kívül hagyják, és kétségbevonják, hogy létezik-e egyáltalán a vírus.