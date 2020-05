Folyamatosan figyelik az időskorúak igényeit

Május 12-ig 509 idős, 70 év feletti dunaújvárosi polgár vette igénybe a helyi önkormányzat által április elején indított díjmentes segítői tevékenységet, valamint az ebédszolgáltatást.

Összegezte az elmúlt hetek munkáját lapunk megkeresésére Medgyesi Miklós, az önkormányzat sajtószóvivője, aki kifejtette:

– Eddig 57 segítő munkatárs dolgozott összesen a programban, ez alkalmanként 18-30 főt jelent. E hét keddig 251 alkalommal mentek ki a segítők bevásárolni, gyógyszertárba, postára. Ez 86 fő folyamatos ellátását jelenti. A Bölcsődék Igazgatósága, a Dunaújvárosi Óvoda és az Egészségmegőrzési Központ alkalmazottai mellett nem volt szükség további önkéntesekre, bár felajánlás érkezett például a Bartók színház részéről is. Az önkormányzat telefonos munkatársai rendszeresen kapnak pozitív visszajelzéseket, köszönő telefonhívásokat. Emellett a segítők is rendszeresen kapnak köszönetet. Negatív visszacsatolásról, elégedetlen ügyfélről nincs tudomásunk. Azt is fontos megemlíteni, hogy a segítő szándék mellett megjelentek a csalók is, akik a rendkívüli körülményeket igyekeztek kihasználni. Erre az önkormányzat is többször felhívta a már figyelmet, és a rendőrséggel közösen sikerült megakadályozni, hogy ilyen esetek nagy számban forduljanak elő.

A sajtószóvivőt az ellátás költségeiről is kérdeztük:

– Erre külön költségkimutatást nem vezet az önkormányzat, hiszen számtalan összetevője van. Legfontosabb eredményünknek tartjuk, hogy a programban részt vevők önkormányzati munkavállalók, így teljes bérüket megkaphatják. Számos más önkormányzat ezt nem tudta megoldani. Itt is köszönet illeti ezen kollégákat, hiszen munkájuk nélkül nem is tudnánk működtetni ezt a rendszert. Az ingyenes szolgáltatást addig természetesen folyamatosan biztosítjuk, amíg ezt a kormányrendelet előírja, emellett természetesen folyamatosan figyeljük az idősek igényeit is.