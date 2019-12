Folyamatos felújítás, korszerűsödik, szépül a rendelőintézetünk

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet évek óta folyamatos fejlesztéseken megy keresztül. Ez az idén sem történt másképp, december 13-án pénteken a rendelőintézetben fejeződnek be újabb felújítások.

– Az elmúlt év is bővelkedett fejlesztésekben. Fenntartói pályázatból infrastrukturális fejlesztés valósulhatott meg a patológiai osztályon, közel hatmillió forint értékben. Az ápolási eszközpark fejlesztésére 13,5 millió forintot költhettünk közbeszerzés útján. Az év legfontosabb beruházásának a rendelőintézet felújítását tartom, a járóbeteg-szakellátó szolgáltatás nagyot fejlődött – tudtuk meg dr. Mészáros Lajostól, a kórház főigazgatójától.

Kiemelte, hogy 285 millió forint állt rendelkezésükre pályázati úton. Felújították a rendelőintézet épületét, a liftet, ahol a legnagyobb változás, hogy eddig két szinten nem állt meg a lift, most már mindenhol megáll, egészen a hetedik szint elérhető vele. Új orvosi műszerek érkeztek, és a hetedik szinten található diabetológiai szakrendelés és gondozó is megújult, oktatóteremmel és tornateremmel bővült.

Itt Mészáros Lajos egy régi történetet mesélt el, elmondta, amikor mentős volt, ezen a szinten volt az ebédlő – még mindig megvan az étellift –, majd könyvtárt alakítottak ki a szinten, később költözött ide a diabetológia, ami most komoly korszerűsítésen ment keresztül.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a mosdókat is teljesen kicserélték, a betegek komfortérzete ettől is jelentősen javulhat.

A jövőt tekintve a főigazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy két pályázaton ismét nyertek, ebből a kórház betápláló elektromos és vízvezeték-rendszerét tudják megújítani. Erre óriási szükség van, mivel a kórház átadása, 1965 óta ezeken a területeken érdemi változás nem történt.

Ami a lényeg: folyamatos a fejlődés, és ez a jelek szerint a jövőben sem áll meg.