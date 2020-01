Földön járó tervek Mikulásfalvában

Nem gondok, feladatok. Így gondolnak a nagykarácsonyi település vezetői az idei évben rájuk váró kihívásokra. Scheier Zsolttal, a község polgármesterével beszélgettünk. A falu vezetője az őszi választásokkal vette át a hivatalát, amelyet egy ciklussal korábban szintén ő irányított.

A tél közepén járva az idei munkák előkészítésének időszakában járnak. Az elvégzendő feladatokra most kell megtalálnunk a kivitelezőket, akik a kedvezőbb körülmények között elvégezhetik a feladataikat.

A takarékosság jegyében

– A település részére szűk anyagi lehetőségek álltak rendelkezésre az elmúlt évben is, de egy pályázati forrást fölhasználva a községháza épületén energetikai felújítást hajtottak végre, ami a jövőben megtakarítást jelenthet a számunkra. Ez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósulhatott meg. Ennek keretében a nyílászárócseréket, fűtéskorszerűsítést és a külső hőszigetelést tudták elvégezni. Mellette elektromos áramot termelő napkollektorokat helyeztek üzembe a tetőszerkezeten.

Az általános iskola

– Nagyon fontos egy település életében egy élő iskola. Jelentős változást hozott a számunkra az általános iskolánk egyházi kezelésbe való vétele. Ezzel biztosítva lett a működésének az anyagi feltétele. Az intézménynek nagyszerű pedagógusai vannak és a fenntartó személyi segítséget is ad a napi munkájukhoz. Úgy érzem, hogy jó színvonalon, megbízhatóan folyik ez a munka.

Technikai fejlesztések

– A Magyar Falu Programból egy eszközfejlesztésre beadott és nyertes pályázat segítségével, az ötmilliós keretből egy traktort vásároltunk, amire a közterületek rendben tartásához, például fűnyíráshoz, útkarbantartáshoz, hókotráshoz van szükségünk. Ehhez még további eszközök és felszerelések beszerzésére is szükségünk lesz.

– A képviselő-testületünkkel összhangban tudunk működni, ezért a közös döntést követően az eszközparkunkat egy kisebb billenőplatós teherautóval is kiegészítettük, amit a saját költségvetésünkből szereztünk be. Ezt a járművet most a szociális tűzifaprogramunk gördülékenyebb lebonyolítására is jól tudjuk használni. A településünk működtetését egy vállalkozáshoz hasonlóan kell megoldani. Mivel a közmunkaprogramot nagyon sokan elhagyták, az egyre kevesebb élő, emberi erő pótlására modernizálásra, gépesítésre van szükségünk.

Az orvosi rendelő

– Egy másik, szintén a Magyar Falu Program adta lehetőség nyomán megkezdhetjük az orvosi rendelőnk és a hozzá tartozó szolgálati lakás felújítását is. Ehhez már valamivel több mint bruttó hatvanhárommillió forint a számlánkra érkezett. A pályázat 2016-ban, az akkori árszínvonalon készült, a költségek mára jelentősen megemelkedtek. Ennek a tervnek a maradéktalan megvalósításához ezért még legalább ötvenmillió forintra lenne szükségünk. A munkálatokat a rendelkezésünkre álló keret erejéig megkezdjük. Első lépésben a nyílászárók cseréjét hajtjuk végre. Jelenleg a háziorvosi feladatokat hárman, helyettesítve látják el. Szeretnénk, ha újra letelepedne nálunk egy olyan szakember, akire hosszú időn át számíthat a közösségünk. Ehhez mindenképpen a mai kornak megfelelő létesítményt kell a számára biztosítani. Igyekezünk, hogy ez mielőbb megvalósuljon.

Játszótér

– A korábban elindított, a közösségi tér kialakítását támogató pályázaton is nyertünk tízmillió forintot. Ezt az összeget a már kialakított játszótér bővítésére fordítjuk az idei tavasszal.

A Mikulásház

– Ez az intézmény a mi községünkben megkerülhetetlen kérdéseket vet föl. Az előző évekről nincs tudomásom, de a most elmúlt szezonjukban nem vett részt az önkormányzat. A projektet működtető vállalkozással az elmúlt év december 31-éig írtuk alá a szerződésünket. Biztosan voltak olyanok is, akik jól érezték ott magukat. A program folytatásáról még nem tudunk nyilatkozni, de a megfelelő időben azt is megtesszük.

A közösségi események

– Nagyon örültem, hogy nem torpant meg a falu közösségi élete. Az adventi ünnepségsorozatunkon, amiben partnerünk volt az egyház is, nagyon sokan jelentek meg, és azok az események jó hangulatban teltek el. Ezeken az alkalmakon az óvodások és az iskolások is megjelentek, kedves műsorokkal is szolgáltak a közösségnek. Bízom benne, hogy nekik és a családjuknak újra fontossá válik az összetartozásunk. Általában véve a közösségi programok megtartását tervezzük és a lehetőségeinkhez képest újabb ötletekkel szeretnénk gazdagítani azokat.

Állagmegőrzés

– A gyarapodó technikai eszközeink részére egy könnyűszerkezetes gazdasági épületet fogunk építeni, ahol a szükséges karbantartásukat is el tudjuk majd végezni.

Előre tekintve

– Mára megszülettek azok az idei évre vonatkozó földön járó (a reális, a lehetőségeinkkel számoló) terveink, amiket követve, egy eredményes évet szeretnénk teljesíteni. Az előttünk álló kihívásokra nem gondokként, hanem megoldásra váró feladatként tekintünk.