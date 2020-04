Fogas kérdés

Tudjuk, nagyon fontos a fog- és szájápolás. Nem tudom miért, de én is alapos vagyok ezen a téren. Többféle fogkrémet, mindenféle gyógynövényes szájápolókat használok, ezekhez jön az elektromos fogkefe. Két napja úgy éreztem, hogy az előző cserére érett. Koronavírus ide vagy oda, nyakamba vettem a várost, és keresgéltem egy nekem való új fogkefét. Hosszas nézelődés után találtam egy 2D-s, világítós, időpontszámlálóst nem is vészes áron (bár ez relatív). A lényeg: feltöltöttem, előírás szerint használtam, és jött a döbbenet, olyan, mint egy légkalapács. Gondoltam is, ez kiveri néhány fogam, ami újabb komoly beruházásra kényszerít majd.

Vezető képünk illusztráció.