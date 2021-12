Fogadalmat tettek a református iskola elsősei

Mozgalmas volt a délelőtt a Szabó Magda Református Általános Iskolában múlt pénteken.

Először is a 2. A osztályosok reggel az adventről tartottak egy kis műsort (amelynek során meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját). A járványügyi helyzet miatt külön volt az alsósoknak és a felsősöknek is a program.

Ezután az elsősöké volt a főszerep, ugyanis most bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket arra, hogy az iskola teljes jogú polgáraivá válhassanak. Az elsősavató ünnepséget a 4. A osztályosok kedves műsora nyitotta, majd a két első évfolyamos osztály adta elő verses, zenés produkcióját. Közösen is énekeltek egyházi énekeket Farkas Márta igazgatónővel, majd egyesével, név szerint szólítva őket, átvették az iskolai egyenpólójukat. A negyedikesek segítettek nekik felvenni, és így felsorakozva következett az eskütétel, amikor is a kicsik fogadalmat tettek a többi között arra, hogy jól viselkednek, tisztelettudóak lesznek szüleik és tanáraik felé, hogy szeretetben, békességben teljenek a mindennapok. Aztán Kovács Henrietta, az iskola hitoktatója is megáldotta az elsősöket. Meghatóan kísérték figyelemmel a műsort a szülők is, akik bár korlátozott létszámban, de a kellő biztonsági előírásokat betartva jelen lehettek.

A Szabó Magda Református Általános Iskola december 8-án 8.30 és 12 óra között iskolanyitogató programra várja a leendő elsősöket. A nyílt nap keretében az érdeklődő szülők jobban megismerhetik az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, illetve az iskolával, valamint a beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A súlyosbodó járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény területére december 1-től csak koronavírus elleni védettségi igazolással lehet belépni, ez vonatkozik az iskolanyitogató programra is. Az iskola arról is tájékoztatót adott ki, hogy a védettségi igazolás nélkül a tanulót kísérő egy fő csak a bejáratig mehet. A védettségi igazolással nem rendelkező szülők telefonon, e-mailen vagy a KRÉTA rendszeren keresztül értekezhetnek a tanárokkal.