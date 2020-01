Figyeljünk az autónk zárására

Pár napja a Fe­jér Megyei Hírlap hasábjain jelent meg egy cikk egy fehérvári esetre reflektálva, amikor is egy adott helyen több autós sem tudta bezárni autóját a kocsi távirányítójával.

A közösségi oldalon kelt szárnyra az eset, aztán mint a cikkből kiderül, többen is csatlakoztak, akik szintén nem tudták bezárni autójukat. Volt, aki arra gondolt, hogy lemerült az elem, aztán csak abba az irányba mutattak a dolgok, hogy valaki garázdálkodik a környéken, és blokkolja a jeleket, amiket a távirányítók adnak.

Dunaújvárosból nincs tudomásunk hasonló esetről vagy tipikus helyről, ahol ilyen történhetne, pedig lehetséges az is, hogy bizonyos más rendszerek tömeges blokkolást okozhatnak. Ma már majdnem minden autó távirányítóval nyitható és zárható, sőt egyre több az olyan autók száma, amelyek már kulcs elfordítása nélkül, gombnyomásra indulnak.

Sajnos a központi zárak esetében is kering a piacon olyan eszköz, amely még a gördülőkódos rendszert is kijátssza, de ez is megzavarodik egy olyan forgalmas helyen, ahol egyszerre több autót is nyitnak-zárnak a tulajdonosok.

A kulcs nélkül indítható autók esete már bonyolultabb, mert a kulcs a legtöbb esetben akkor is ad jelet, amikor otthon hever az asztalon. Ezt antennával be lehet fogni, és ezzel a jellel be lehet indítani, és el lehet lopni az autót.

A német autóklub egy nagyszabású vizsgálatot indított 2019 elején, és 237 féle kulcs nélküli indítású modellt tesztelt le, meglepő eredménnyel: 230 modell könnyen meglovasítható egy olcsó, az interneten beszerezhető eszközzel 20-30 mp alatt. Ez nem ígér sok jót, de vannak azért módszerek ezek meggátolására is.

A központi zár esetében mindig győződjünk meg arról – akár a kilincs megrángatásával –, hogy biztosan bezárt-e az autó. Ha számunkra vadidegen és gyanús terepen parkolunk, hagyjuk a távirányítót, zárjuk kulccsal az autót. Mindenkor figyeljünk a központi zár kattanására. A kulcs nélküli autók esetében szokták javasolni, hogy csomagoljuk a kulcsot alufóliába. Ez nem túl életszerű és nem is ad teljes biztonságot.

Ellenben az már használ, ha bent a lakásban nem az ajtó mellé tesszük le a kulcsot, ha pedig egy fémdobozba tesszük bele, akkor tökéletes a védelem, így a kulcs kibocsátotta jelek nem befoghatóak. És a jó öreg tanácsot se felejtsük ki a felsorolásból: vigyázzunk értékeinkre. Soha ne hagyjunk semmi olyasmit az autóban, ami a tolvajoknak az ínyére lehet.