A Fidesz bemutatta az új képviselőjelöltjeit

A polgármesterjelölt után a 10 egyéni választókerületi képviselőjelöltről, valamint a kompenzációs listáról is döntött a Fidesz dunaújvárosi szervezete. Az új jelölteket ma mutatták be a helyi Fidesz-irodán.

Cserna Gábor, a Fidesz helyi elnöke, a kormányzópárt dunaújvárosi polgármesterjelöltje a kompenzációs listával kezdte a mai tájékoztatót: a listavezető a jelenlegi a polgármester, Cserna Gábor, második helyen Szepesi Attila gazdasági alpolgármester, a harmadikon Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester, az I-es körzet képviselője szerepel.

Dunaújváros egyéni választókerületeiben a Fidesz zömében olyan ismert jelölteket indít, akik eddig is képviselőként dolgoznak. Az I-es körzetben Gombos István, a II-esben Lőrinczi Konrád, a III-asban új a jelölt, Vass Ádám újságíró személyében. A IV-es körzetben Lassingleitner Fruzsina szeretné folytatni a megkezdett munkát, az V-ösben Izsák Máté, a VI-osban Iván László, a VII-ben Nagy Zoltánné, a ­VIII-asban Sztankovics László. A IX-esben újként az ismert és hiteles közéleti ember, Palkovics Katalin, a Kegyelet Bt. egyik ügyvezetője száll ringbe a képviselőségért, a X-esben, óváros és Pálhalma területén pedig Mészáros László, a kórház rendészeti vezetője váltja Hingyi Lászlót, akinek az eddigi képviselői, frakcióvezetői és gazdasági bizottsági elnöki munkáját méltatta és köszönte meg Cserna Gábor.

Palkovics Katalin évek óta a területen tevékenykedik egyesületi formában. Elmondta: családi szálon, édesapja elhivatottságát örökölve szeretne ő is képviselőként dolgozni a közösségért. Szeret az embereken segíteni, tettekre váltani az elgondolásaikat – ez inspirálta őt arra, hogy induljon jelöltként. Vass Ádám 2015 óta dolgozik a Dunaújvárosi Online szerkesztőjeként, munkája révén nagy rálátása van az önkormányzati munkára, beszélget az emberekkel, ismeri a gondjaikat. Hangsúlyozta: a Rómaira nem két körzetként, hanem egységes egészként tekint, szeretné a városrész III-as körzetet is ugyanúgy fejleszteni, fellendíteni, ahogyan azt dicséretesen teszi szintén a Rómain, a IV-es körzetben Lassingleitner Fruzsina. Mészáros László 1973 óta él Dunaújvárosban, mindig – korábban vállalkozóként, jelenleg a kórház biztonsági vezetőjeként – az emberekért, a közösségért, a városért dolgozott. A továbbiakban is szeretné ezt tenni a város legnagyobb, X-es számú körzetében, javítani az életminőséget, folytatni a Hingyi László által elkezdett fejlesztéseket.