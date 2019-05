Fesztáv a pacaltól a homárig

Figyelni arra, hogy mit eszünk. Fontos. Vannak, akik ettől elhatárolódnak, mondván, hogy brokkolitól, sovány húsoktól nem lehet kapálni. Teljesen jogos a meglátás a mindennapi kerti munka köré rendeződött huszonegyedik században. Aztán van, aki nem is hagyatkozik semmire, csak odaveti, hogy ezeken nem lehet elélni. Esterházy egyszer úgy fogalmazott, az ő fesztávja a pacaltól a homárig terjed. Milyen igaza is van, legalábbis ebben mindenképp. Azoktól például lehet kapálni. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy reform, meg egészséges. A homár még ráadásul paleo is. Rájöttem, hogy én nem is egészségesen eszek. Csak Esterházyul. Szerencsére.

Vezető képünk illusztráció.