Felvásárlási lázban

Talán emlékeznek még rá, milyen nagyszerű móka volt gyermekkorunkban a só-liszt gyurmával játszani. Ebben az egyszerű, filléres hozzávalókból összeállítható játékban benne van az alkotás öröme, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kisfiam is boldogan szobrászkodik, és mivel mostanában majd mindent meg is kóstol, ezért célszerűnek éreztem, hogy alapanyagnak élelmiszert válasszunk inkább. Azt is kitaláltam már, hogyan fogom színezni. Már csak azért aggódom, ha gyermekem ki szeretné próbálni, vajon megtalálom-e a hozzávalókat az üzletek polcain, most, hogy a lakosság elkezdte a tartós élelmiszerek felvásárlását.

Vezető képünk illusztráció.