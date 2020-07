Felújítják az Öreg-torony környékét őrző kaput

A dunaföldvári Vár központi és jellegzetes épülete az Öreg-torony, a 15. században épült.

A környékét őrző kaput ki tudja, hogy hányszor cserélték vagy újították fel az elmúlt közel ötszáz évben. A legutóbbi ilyen munkák most zajlanak azon az építményen, amit 25 évvel ezelőtt Csepeli István dunaföldvári fafaragó népi iparművész készített.

Elszánt és szemmel láthatóan szorgalmas férfiak tüsténkednek a tűző napsütésben a bejárat körül. Szemmel láthatóan értik a dolgukat. Az arra járó turistákkal és sétálókkal is udvariasan bánnak. Amikor a főnököt keresem rajtuk, egyhangúlag megszavazzák: „Az Attila? Mindjárt itt lesz, csak egy pillanatra szokott elmenni!”. A szakembereknek igazuk lett. Kulcsár Attila, a Kulcsár-Faép Kft. ügyvezető igazgatója valóban perceken belül megérkezett.

– Nem akármilyen feladatot kaptak. Az eredményét évtizedeken át fogják látni az erre járók!

– Egy önkormányzati pályázat elnyerésével a várkapuval kapcsolatos teljes felújítással bíztak meg bennünket. Az egész felület felcsiszolása, lefestése, valamint a szarvasfejek és a felső zsindely cseréje. Ez utóbbi most azt jelenti, hogy a korábban megkedvelt külsőt kell hűséggel visszaállítani. Az alapanyagokra ugyanez vonatkozik, mert tölgyfával dolgozunk, a zsindelynél pedig hasított fenyővel. Az tény, hogy ez egy óriási felelősség, mert mindenki jól ismeri az eredeti állapotot, és nyilván azt szeretné viszontlátni. Reméljük, hogy a végén meg lesznek velünk elégedve.

– Szigorú főnök?

– Azért, mert a távollétemben is dolgoznak az embereim? Egyszerűen jó a csapatom, mindenki asztalos és ács szakember, meg vagyok elégedve velük! Öten dolgozunk ezen a munkán. Nagy dolog ennyire a szem előtt dolgozni, mert valóban a legjobb és a legrosszabb reklám is válhat belőle. Remélem, hogy a kedvezőbbet érjük el! Vannak már jó referenciáink a városban, például a tájházat is én csináltam.

– Divat még a minőség?

– Nálunk biztosan, erre folyamatosan felhívom a munkatársaim figyelmét. Szeretjük és értjük ezt a munkát, ezért nem nehéz jól csinálni. A munkára nyolc hetet kaptunk, de bízom benne, ha az időjárás engedi, akkor előbb, még júliusban el fogjuk végezni. Régen ugyan divat volt, hogy hozzáillesztettünk egy pezsgőt a hasonlóan elkészült kapuhoz, de most ez a szertartás alighanem el fog maradni.

– Igazi mestertől tanult?

– Erdélyből származom, és ezt a szép szakmát a nagypapámtól tanultam. Gyerekkoromtól vele dolgozhattam. Szigorú volt, de türelmes volt, és alaposan megtanított mindenre. Amikor ügyes voltam, a dicséret mellé jó kis zsebpénz is járt. Ezekkel a fiúkkal én is így szeretnék együtt dolgozni. Türelmesen és úgy, hogy megbízom bennük.