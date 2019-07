Felújításról, pályázatról esett szó a Dózsa II városrészi bejáráson

„Ha már itt vagyunk a moziban, sétáljunk egyet” – fordult Cserna Gábor polgármester Izsák Máté képviselőhöz, s a sétáljunk egyet felszólítás alatt pedig azt értette, hogy a Dózsa mozi felújításának szemrevételezése után kíváncsi arra is, hogy mi és hogy történik a képviselő körzetében.

Alig haladtak el a posta mellett, Izsák Máté elmesélte, hogy a posta és a mozi közötti terület is megszépül a mozi felújításával együtt. Tehát a kívül-belül megújulás itt szó szerint értendő.

Séta közben az ember ismerősökkel is találkozik, így történt ez most is. Palkovics Katalin jött szembe a Dózsa György úton, s a polgármester és a képviselő az üdvözlés után invitálták, tartson velük. Izsák Máté a Dózsa György út mögötti parkos résszel azonban nem elégedett:

– Több pad kellene erre a területre, egy többfunkciós játszótér, de sajnos ennek a felújítása költségvetési korlátok miatt az idén még nem valósulhat meg. De nagyon örülök, hogy a körzetemben lévő minden iskola és óvoda megszépült. Nagycsaládból származom, mi tizenegyen vagyunk testvérek, így természetes, hogy a család és a gyermekek szeretete, védelme nálunk a legfontosabb érték.

Korszerűsített iskolaépület, óvodák jelzik, hogy a képviselő nem csupán szóban tartja fontosnak a fiatalok támogatását.

– Ahogy az iskolák és az óvodák szépek és kényelmesek lettek, sajnos a Dózsa II városrészben lévő panelépületekre is ráférne egy komplex felújítás. Olyan mértékű és formájú, mint a Római városrészben történt – veti fel a képviselő az akut problémát, amellyel egyetért Cserna Gábor, de magyarázatként hozzáteszi:

– Évek óta keresünk olyan pályázati forrást, amely révén rendbe lehetne hozni ezeket az épületeket, de nem jártunk sikerrel. Figyeljük a pályázatokat, amire rá tudjuk ültetni a városrész rehabilitációját.

Egy anyuka megállítja őket a játszótérnél, s szóvá teszi, hogy dohánybolt mellett van a játszótér, ahol isznak és trágárkodnak a törzsvendégek.

A polgármester megköszöni a bejelentést, majd megállapodnak, hogy a képviselő bejelentést tesz a rendőrségnek, s fokozott ellenőrzést kér, hiszen közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása.

A körzet másik neuralgikus pontja a szelektív hulladékgyűjtő. Izsák Máté felháborodva mutatja, hogy a harangok üresek, mellette viszont halomban áll a nyilvánvalóan nem lakossági szemét. Elmondja, hogy alig várja, hogy működésbe álljanak a térfigyelő kamerák, mert akkor feltehetően visszaesik az illegális szemét­elhelyezés. Meg is jegyzi: eldobott szemét csak a szemetesek környékén van. Több közterület-felügyelő kell, s drasztikus büntetés járjon a szemetelőknek.

(A bejárás után gyújtogatás miatt leégett a Derkovits utca 9. környékén lévő szelektív hulladékgyűjtő-sziget. Azóta megtisztították a környéket, s elszállították a szemetet. Izsák Máté lapunknak elmondta, a szelektív gyűjtő nem erre a helyre kerül vissza, hanem oda, ahol a térfigyelő kamerák látókörében lesz, s ahol a lakókat sem fogja zavarni.)

Mi az, amire még a körzetben szükség lenne? – teszi fel a polgármester a kérdést.

– Több parkolóhelyre a környékén. A Lilla közben megterveztünk egy multifunkciós pályát. Jó lenne egy pihenőpark a Köztársaság utca mögött. És folytatni kell mindenképpen a járdafelújítást.