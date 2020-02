Feltörnek, kiszivárogtatnak, zaklatnak...

Az Európai Tanács kezdeményezésének köszönhetően 2007 óta minden január 28-a adatvédelmi világnap, amelynek célja, hogy az állampolgárok megtanulják diszkréten kezelni saját személyes adataikat, hiszen felismerték, a legtöbb ember nincs tisztában saját, adatvédelemhez kapcsolódó jogaival, mi több, meg sem tudják azokat védeni.

Az Állami Számvevőszék információi szerint Magyarországon az adatvédelmi szabályozás alapja az Alaptörvényben foglaltakból vezethető le, a részletszabályokat pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény fekteti le. A személyes adatok védelméről az Európai Unióban jelenleg egy 1995-ös irányelv rendelkezik, amit 2018. május 25-én váltott fel az Európai Parlament és az Európai Tanács új adatvédelmi rendelete, a ­GDPR. Ezzel az adatvédelmet az egész Európai Unióban egységes rendelet szabályozza, felváltva az addig hatályban lévő tagállami jogszabályokban foglalt adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket.

Bársony Péter IT biztonsági szakértő a világnap kapcsán azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy rengeteg az adathalászatos csalás, de tavalyhoz képest újdonság, hogy fotót és arcképes igazolványt is kérnek az egyik legnagyobb bankkártyás fizetőoldal, a PayPal nevében terjedő csalásban. Hozzátette: ez az új típusú adathalászat számos veszélyt hordoz a mesterséges intelligencia alapú videómanipuláció-rendszerek elterjedésével. A technológia segítségével tavaly 75 millió forintnyi eurót csaltak ki egy cégvezetőtől – jegyezte meg. A fotókkal számos módon visszaélhetnek, a többi között politikai manipulációra is használhatják a csalók – hangsúlyozta.

A fejlesztők már dolgoznak azon, hogy különböző mesterségesintelligencia-alapú felismerő algoritmusokat gyártsanak a manipulált videók felismerésére, de egyelőre csak az egészséges gyanakvással lehet kikerülni az ilyen eseteket – közölte a szakértő.

Az adatvédelem nemzetközi napját az Európa Tanács kezdeményezésére 2007-ben, az ET adatvédelmi konvenciója elfogadásának 25. évfordulóján rendezték meg először az Európai Bizottság támogatásával.