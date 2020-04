Felkészültek arra, hogy ne legyen gond

A koronavírus az élet minden részén nehéz helyzetet teremtett. Vannak területek, ahol normális életkörülmények között is sok a probléma, ilyen a hajléktalanokkal való foglalkozás. Dunaújvárosban két intézmény is működik, a Papírgyár úti és a Kandó Kálmán téri.

Dunaújváros

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is kiemelten foglalkozik a területtel, útmutatóval látta el a hajléktalanokkal foglalkozó intézeteket.

Az általános intézkedések címszó alatt kiemelten foglalkozik azzal, hogy a szolgáltatónak folyamatosan kell tájékozódnia a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu), nyomon kell követnie az operatív törzs bejelentéseit, a hozott intézkedésekről informálja az ellátottakat és a dolgozókat, a felmerülő kérdésekre választ ad, valamint minden információt átad arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében. A munkatársak fokozottan figyelik az ellátást igénybe vevők esetében a tünetek megjelenését, és szükség esetén értesítik a háziorvost, az intézmény orvosát.

A nappali melegedők esetében az intézménybe való belépéskor a hajléktalan személy testhőmérsékletét ellenőrizni kell. Az intézménybe való belépéskor – és az intézményben való tartózkodás ideje alatt többször is – szükséges az alapvető kézfertőtlenítés, kézhigiéné fenntartása, amelyet a munkatársak figyelemmel kísérnek, ellenőriznek. Az intézményben lévő felületeket kétóránként fertőtlenítik, különös tekintettel az asztalokra, székekre és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek.

Az átmeneti szállások esetében az országos tiszti főorvos elrendelte a látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat, illetve felvételi zárlatot. Az intézményt elhagyni kizárólag indokolt esetben (munkavégzés

céljából, szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges. Új felvétel kizárólag különösen méltányolható helyzetben, az intézményvezető külön engedélyével lehetséges.

Az éjjeli menedékhelyek esetében talán az a legfontosabb, hogy az éjjeli menedékhely beengedési eljárását kiegészítették azzal, hogy a beengedést megelőzően a hajléktalan személy testhőmérsékletének az ellenőrzése kötelező. A normálistól eltérő testhőmérséklet esetén haladéktalanul értesíteni kell az intézmény orvosát. Folyamatosan nyomon kell követni az ellátottak alap higiénés állapotát, a fürdésre, tisztálkodásra, a ruha cseréjére fel kell hívni az ellátottak figyelmét.

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, Pribil Sándor a hajléktalan emberekkel foglalkozók vezetője Dunaújvárosban.

Megtudtuk tőle, komoly változások történtek az életükben a koronavírus miatt, a kormány szigorú szabályozást írt elő a működésükhöz.

Pribil Sándor elmondta azt, hogy az átmeneti otthont nem hagyhatják el a bent lakók, nagyon nehéz betartatni, de az óránkénti fertőtlenítés is nagy terhet ró rájuk. A fürdőkben létszámstop van, itt is be kell tartatni az egymástól való másfél méteres távolságot, a törülközőket külön kell tárolniuk, és kilencven fokon mosni, ugyanez érvényes a ruhákra, annyi különbséggel, hogy ott elég a hatvan fokos mosás.

Eget-földet megmozgattak azért, hogy minden megfelelő legyen

– Megváltozott a befogadási rend, csak az mehet be a szállóba, akin elvégezték a koronavírus-tesztet, elkülönítették, és tizennégy napig tünetmentes. Na, ezt sem egyszerű megoldani, ezeket az embereket nem könnyű karanténban tartani. A legnagyobb gondunk azonban az előre gondolkodás, nem tudni, mire lehet számítani, meddig tart ez a helyzet. Tartok tőle, hogy előbb vagy utóbb kijárási tilalom lesz, akkor nekünk háromszáz ember élelmezéséről kell gondoskodnunk, de állunk a feladat elé. Eget-földet megmozgattunk, ezért megvannak a készleteink, semmiben sem szenvedünk hiányt, a biztonsági felszerelésekkel, például maszk, fertőtlenítőszer is rendelkezünk a kellő mennyiséggel – tudtuk meg az alapítványi elnöktől.

Pribil Sándor külön kiemelte, mind a hetven dolgozójuk nagy alázattal végzi a munkáját, mindent elvállalnak, még senki sem húzta a száját valamelyik feladat miatt.

– Ismét bebizonyosodott, hogy a kollégák a hajléktalanokkal való foglalkozást nem munkának, hanem hivatásnak tekintik, minden elismerés az övék.

Pribil Sándor befejező szavaival csak egyet lehet érteni, minden elismerés az övék!