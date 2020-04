Felkeresték a hatvanöt év feletti lakókat is

Nem csak az önkormányzat, hanem a helyi üzletek, vendéglátóegységek is komolyan veszik a vészhelyzet korlátozásait.

Perkáta önkormányzata már korábban kezdeményezte a Covid-19 vírus miatt elrendelt vészhelyzet kapcsán, hogy a helyi intézmények dolgozói segítségével felkeressék a 70 év feletti lakókat. Ez az akció több célt is szolgált. Felderítették helyben ennek a vírus által legveszélyeztetettebb korosztálynak az ellátottságát, kapcsolatait, azt, hogy van-e segítségük, valamint egy-egy szájmaszkot is eljuttattak hozzájuk a munkatársak. Március 31. után pedig – szintén az intézmények dolgozói segítségével – a 65 és 70 év közötti perkátai polgárokat keresték meg.

– Szájmaszkot és tájékoztatót adtak át a segítők a most először felkeresetteknek, illetve felajánlották a segítséget. Akinek nincsen helyi rokona, gondozója, azoknak bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, esetleg csekket fizetnek be a segítők – nyilatkozott Somogyi Balázs polgármester a közösségi oldalán.

A polgármester még hozzáfűzte az előzőekhez, hogy a közalkalmazottak folyamatosan segítenek a 70 éven felüliek közül azoknak, akik igényelték a gondoskodás e formáját. Az önkormányzat ezekkel az intézkedéseivel szeretné a fertőzés terjedését lassítani, figyelembe veszi Magyarország Kormányának rendeleteit, jogszabályi előírásait. Igyekszik minél inkább segíteni az idősek ellátását – tekintve, hogy 2020. március 28-tól érvénybe lépett a kijárási korlátozás.

A település élelmiszerboltjai, vendéglátóegységei is komolyan veszik a vészhelyzet korlátozásait. Kérik a vásárlókat, hogy az üzlethelyiségekbe szájmaszkkal, illetve gumikesztyűben lépjenek be, illetve lehetővé tették több boltban és vendéglátóegységben a házhoz szállítás lehetőségét. Van olyan üzlet, amelyik a korlátozás miatt a hosszabbított nyitvatartással dolgozik, valamint olyan is, amelyik a beadott bevásárlólista alapján adja ki a vásárlóknak a kért árukat.