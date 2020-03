Európa nagy bajban van. Benne mi magunk is. Ha nincs is közvetlen kapcsolat a koronavírus és a mérhetetlen túlfogyasztás között, azért lehet, hogy mégis.

A rendszerből ma már többet veszünk el és gyorsabban, mint ahogy és amennyit beleteszünk. „Az emberiségnek nem lehet célja, hogy az egész globális környezetet a maga igénye szerint átalakítsa, illetve azt a változó – folyamatosan növekvő – igényei szerint fenntartsa, működtesse.” – olvasom az Unesco honlapján. És ennek bizony ára van! A koronavírus elleni védekezés, a megelőzés rákényszerít bennünket arra, hogy változtassunk, változzunk.

A központi intézkedések önfegyelemre, önmérsékletre tanítanak, kényszerítenek bennünket. Mindannyian féltjük szeretteinket, gyermekeinket, családunkat. A jelenlegi helyzetben tanúsítandó felelős magatartás nélkül azonban arra számíthatunk, hogy megbetegszünk.

Szerkesztőségünk is úgynevezett home office üzemmódra váltott, otthonról végezzük munkánkat, csatlakozva a felhíváshoz, hogy ezzel is vigyázzunk egymásra. Teljesen megváltoztak a napi rutinjaink is, takarékos üzemmódra váltottunk. Az iskolák, a pedagógusok, diákok digitális tanrend szerinti „működése” is egészen nagyszerű dolgokat hoz felszínre. Egy középiskolai tanár a távoktatásban egy „új tantárgyat” vezetett be, felelősség címmel. Ezért hát kövessük őt, elevenítsük fel mi is ezeket az ismereteket, és cselekedjünk e szerint ne csak a koronavírus-járvány alatt, hanem annak levonulása után is.

