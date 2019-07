Felelősen tenni az itt élő emberek érdekében

„Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres – dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”

József Attila fenti sorai jutottak eszembe, amikor Gombos István alpolgármester, az 1. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének szavait hallgattam pénteki sajtótájékoztatóján, amelyen a közelmúltban megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeni feladatokról beszélt.

Nem kérdés, ősszel önkormányzati választások lesznek, olyanok is felbátorodtak ezen, akik mások munkáját, ötleteit kisajátítva „csengettek be” újra a politika előcsarnokába.

Gombos István képviselő – talán nem véletlenül – azzal indította sajtótájékoztatóját: „csak a munkában hiszek”. Elmondta, tősgyökeres dunaújvárosiként gyerekkora egykori élettere a Barátság városrész, a Kohász utca és környéke volt. Éppen ezért nemcsak munkájaként tekint a városrész és egész körzete fejlesztésére, hanem, mint mondta, befejezetlennek érzi még küldetését, és felelősen továbbra is tenni akar az itt élők érdekében.

A képviselő ezúttal a Barátság városrész Vasmű Klub előtti részét választotta tájékoztatója helyszínéül. Mint mondta, a vasmű 2004-es eladása egyben azt is jelentette, hogy az addig folyamatosan pezsgő életnek helyszínt adó Vasmű Klub is ukrán kézbe került, amely ezután elvesztette eredeti közösségi funkcióját, majd bezárták. A hosszú ideje kihasználatlan épület tulajdonosa jelenleg is a Dunaferr. A képviselőt mint Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármesterét is régóta foglalkoztatja az a téma, hogy a Vasmű Klub visszanyerhesse eredeti, közösségi funkcióját annak érdekében, hogy az a körzetben lakó emberek javát is szolgálhassa. A város önkormányzata legutóbbi közgyűlésén arról döntött, hogy Dunaújváros megvenné a Dunaferrtől a Vasmű Klubot, felújítaná, közösségi térré alakítaná az épületegyüttest.

Gombos István elmondta: a lakók javaslatai, véleményük figyelembevételével folyamatosan, ütemezetten történtek eddig is a körzetben a felújítások. Természetesen van még teendő, a jövőben is folytatódik az élhetőbb környezet kialakítása, amelynek megvalósulására garanciát jelent az eddig elvégzett munka.