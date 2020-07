Fejlesztések több forrásból is

Rideg István, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója arról is beszámolt nekünk, hogy több fejlesztés előtt állnak. A Tesco nagy­áruház „Ön választ, mi segítünk” közösségi programján sikerrel pályáztak immáron második alkalommal, és megvalósíthatják vele azt a korábbi elképzelésüket, amellyel bicikli- és rollertárolót alakítanak ki az iskola udvarán.

Az említett forrásból mintegy húsz járgány parkolására alkalmas tároló fog elkészülni, a hozzá szükséges fémszerkezetek már meg is vannak, folyamatban van a kialakítása.

Örömmel tudatta a hírt szerkesztőségünkkel az igazgató, hogy intézményük májusban elnyerte az ökoiskola címet. Erre tudatosan készültek, már az előző tanévben is számos rendezvényüket építették a környezetvédelem, a környezettudatos szemléletmód köré, sőt, palackprést és szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket is kaptak, amelyek használata beépült a mindennapjaikba. Az ökoiskolai cím kapcsán egy veteményest fognak kialakítani az alsós osztályoknak az udvaron. Raklapokból összeállított ágyásokban ültethetik és gondozhatják majd a növényeket, a tervek szerint már szeptemberben-októberben neki is állhatnak a fiatalok.

A harmadik fejlesztésre a Hankook Tire Magyarország Kft. dolgozói önkéntes programja által nyertek mintegy 500 ezer forintos támogatást. Ebből az összegből a tanárok és a diákok által is igen gyakran használt előadói terem beépített szekrényeit és falburkolatát szeretnék felújítani. Az iskola karbantartója asztalos, és már felmérte a szükséges munkálatokat. Mivel hosszabb időt vesz igénybe a kivitelezés, megrendelik a bútor­elemeket, és várhatóan majd valamelyik hosszabb szünidő során valósítják meg.

Emellett folyamatosan végeznek általános karbantartási munkákat, amelyből még a nagyszerű, segítőkész szülői közösség is kiveszi a részét, ezen a héten például néhány szülő tantermet festett, hogy komfortosabb környezet várja majd a gyerekeket szeptemberben.