Fejlesztés: közigazgatási határmódosítás szükséges

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere a helyi újság hasábjain és a kisapostag.hu portálon fordult a település lakóihoz a Hamburger Hungária tervezett fejlesztései kapcsán, ami területileg érinti Kisapostagot is. A cég fejlesztésekre készül a korábban megvásárolt iparterületein. Ezek egy része közigazgatásilag Dunaújvároshoz, másik része pedig Kisapostaghoz tartozik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dunaújváros/Kisapostag

A polgármester a Kisapostagi Krónikában írt tájékoztatója szerint: „Szükséges a Hamburger Hungária Kft. számára és a beruházás megvalósulásának az érdekében, hogy a tulajdonukat képező földek egy település közigazgatási területén legyenek. Ennek érdekében a két település felvette a kapcsolatot egymással, és a lehetséges megoldásokról megindultak a tárgyalások. Jelenlegi (decemberi – a szerk.) információk és a vállalat kérése alapján az rajzolódik ki, hogy Dunaújvárosban szeretnék a fejlesztést megvalósítani. Ez azt eredményezi, hogy a közigazgatási területünk egy része Dunaújvároshoz kerülne. Az ott keletkező bevételeink, amelyeket adó formájában kapunk a cégtől, a továbbiakban is rendelkezésünkre állnának, ha sikerül egy jó megállapodást kötnünk a szomszédos megyei jogú várossal. Ehhez a területszervezési eljárást szabályozó kormányrendelet területrész-átadást szabályozó paragrafusa szerint az önkormányzatoknak előkészítő bizottságot szükséges felállítaniuk. Mivel a szóban forgó, átadandó terület lakatlan, így nem kötelező a kérdés eldöntéséhez népszavazást kiírni. Az előkészítő bizottságnak ki kell dolgoznia egy olyan megállapodást, amely kitér az új közigazgatási határra, a vagyonmegosztásra és a költségviselésekre. A települési önkormányzatok delegáltak is tagokat ebbe az előkészítő bizottságba, a pandémia azonban közbeszólt, a veszélyhelyzeti szabályozásra tekintettel az előkészítő bizottság ugyanúgy nem ülésezhet, akárcsak a települési közgyűlések. Így elképzelhető, ha a jelenlegi status quo fennmarad, akkor a polgármester/polgármesterek döntenek ebben a kérdésben. Nagy Attila, mint azt kinyilatkoztatta, sem kollégái, sem a település lakói nélkül nem akar dönteni ebben a fajsúlyos kérdésben, amely új munkahelyekről, fejlődésről is szól természetszerűleg. A pandémia miatt szintén el kellett vetni egy ezzel a témával foglalkozó lakossági fórum ötletét, így levélben fordult a település első embere a kisapostagiakhoz, akiknek a véleménye döntően esik majd a latba, ha arra kerül a sor.

A fejlesztési terveket, azok fontosságát így foglalta össze a Kisapostagi Krónika: „a dunaújvárosi gyár kapacitása ezzel a fejlesztéssel kb. 40–50 százalékkal nőne… ez egy 400–500 millió eurós befektetést igényel a tulajdonostól. A gyár jelenleg is 400 dolgozójának és családjuknak, illetve a beszállítóknak a megélhetését biztosítja, és a fennmaradáshoz további fejlesztések szükségesek. Környezeti hatásaira nézve változás nem történne a beruházást követően sem, mivel a most is használt technológiát alkalmaznák az új papírgépen is, illetve az újonnan megépülő erőműben és a tüzelőanyag-előkészítő épületben is. Még nincs döntés arról, hogy a cégcsoport hol valósítja meg a következő fejlesztést, amelynek a határideje 2030 előtt van, viszont nagyon fontos a hatékony előkészítés, mert ha a Prinzhorn Holding meghozza a döntését, akkor mindjárt el akarja kezdeni a beruházást” – idézte a lap Vass Jenőt, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási vezetőjét.