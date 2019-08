Fejérben „csak” másodfokú volt

Tegnap az idei év legforróbb napját élhettük át, három megyében is – Baranya, Somogy, Tolna – harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, Fejérben másodfokú. Napközben 33 és 38 Celsius-fok között alakult a maximum hőmérséklet, de volt, ahol elérte a negyven fokot!

Pintér Ferenc orvosmeteorológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában figyeljünk az idősekre, krónikus betegekre, mivel az elhúzódó hőség megterheli szervezetüket. A fejfájás, hányinger, zavartság, forró bőr jelzi, hogy hőkifáradás lépett fel, ami hamar hőgutává súlyosbodhat. Ilyenkor fontos a szervezet hűtése, a folyadék és só bevitele. Ugyanakkor nem szabad alkoholt, cukros folyadékot, kávét fogyasztani, és a klímaberendezésekkel is vigyázni kell – figyelmeztetett a szakember.

Hozzátette: az autóban is veszélyes lehet a túlzott klímahasználat, mert jelentősen ronthatja a vezetési képességet, ha túl nagy a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség. A vízparton nyaralóknak a napszúrás veszélyére kell figyelniük, ezt nem enyhíti, ha vízbe mennek. Délelőtt 11 óra és délután 15 óra között nem érdemes a napon tartózkodni, a fejet pedig védeni kell az erős napsütéstől – mondta Pintér Ferenc.

Meg nem erősített információnk szerint a hőség az Országos Mentőszolgálatra is plusz terheket ró. Fejér megyében és Dunaújvárosban is teljes kapacitással dolgoztak tegnap. Átlagosan tíz-tizenöt százalékkal nő a feladatok száma a kánikulai napokban, az idős, krónikus betegeknél ez az arány akár húsz-huszonöt százalékos növekedés is lehet. Ezért fontos, hogy az idős, egyedülálló betegek fokozottan figyeljenek arra, hogy elsötétített, lehetőség szerint klimatizált helységben legyenek, férjenek hozzá megfelelő mennyiségű hűtött folyadékhoz.

Kevesen gondolnak rá, de a forróságban bár nincs étvágyunk, de ugyanúgy gondoskodni kell a táplálék beviteléről, különösen a cukorbetegeknél. Szomorú tény, hogy az idős, krónikus betegeknél ilyenkor a halálozások száma is nő. Az előrejelzés szerint a következő napokban mérséklődik a hőség.

Cserna Gábor facebook-oldalán az alábbiakat írta a hőség kapcsán: – Utasítottam a DVG Zrt.-t, hogy folyamatos legyen az utak locsolása, és megkértem a Fidesz-frakció tagjait, az önkormányzati képviselőket, hogy körzetükben vegyenek részt, illetve szervezzék meg a víz­osztást. Cserna Gábor nem csak a közösségi oldalon buzdított segítségnyújtásra, személyesen osztott vizet a központban.

Működött a Városháza téren a párakapu is. A légkondicionált középületekbe, intézményekbe bárki szabadon bemehetett egy kis hűsölésre.