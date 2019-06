Fejér megyei szakmai napot tartottak a Győry-kastélyban

A tanulságos és érdekességekkel megtűzdelt délután részesei lehettek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt résztvevői.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretei között tartottak szakmai napot Perkátán a Győry-kastély épületében. A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumának keretei között valósult meg. Az eseményre a környező települések közösségeinek képviselőit hívták meg, hogy mutassák be a csoportot, amely aktívan tevékenykedik helyben.

A megnyitón először Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Giczi András Béla szakmai vezetőnek, aki elmondta:

– A Cselekvő közösségek projekt célja, hogy a kulturális intézmények munkáját segítse, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programoknak háttérrel szolgáljon, továbbá a közösségeknek eszközöket adjon a kezükbe, amelyekkel jobbá tudják tenni azok működését.

Hangsúlyozta még, hogy a szakmai napoknak a legnagyobb pozitívuma, hogy kapcsolatok, együttműködések születhetnek a szomszédos települések között.

Az előadások sorában elsőként Abdalla Rozália, a Fejér megyei kulturális közösség fejlesztő mentora tolmácsolásában a kulturális közösségfejlesztés lehetőségeiről hallhattak információkat a jelenlévők. Őt ismét Giczi András Béla követte, aki bemutatta a Cselekvő közösségek projekt eredményeit, s hangsúlyozta a megyei mentorok feladatát és szerepét. Majd Horváth Dóra, a perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke ismertette az általa vezetett közösség munkáját, illetve a fiatalok bevonásának módszereit. Hegedűs Andrea művelődésszervező, a kulcsi A Jövő Kulcsa Egyesület képviseletében Szívügyünk Kulcs címmel tartott bemutatót. Röviden beszélt a település csoportjainak tevékenységéről, majd egy videós összefoglalót vetített le a kulcsi közösségi életről. A délelőttöt Králl Gabriella, az adonyi Vetus Salina Kulturális Egyesület elnökének előadása zárta, amelyben egyebek között az egyesület egy remek kezdeményezését, a minden évben más téma köré szerveződő adonyi naptárakat mutatta be az összegyűltek számára.

Az ebédszünet ideje alatt Rajcsányi László, Perkáta dísz­polgára vezetésével megtekinthették a vendégek a nemrég megnyílt Helytörténeti és Technikatörténeti Kiállítást az épület padlásterében. A délutáni programokat Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta Perkáta és a környező települések értékeit, azt, hogy milyen fontos is az egymástól való tanulás:

– Minél több közösség létezik egy faluban, annál jobban megmutatkozik annak gazdasági, társadalmi ereje.

Az ezt követő műhelymunkát Giczi András Béla vezette, s arra inspirálta a jelenlévőket, hogy találjanak közös pontot a rendezvényeiket illetően.

A délután előadói között szerepelt Bogó Anikó igazgató, aki a perkátai közösségekről beszélt a vendégeknek. Bemutatta a helyi civil egyesületeket, továbbá egy jó gyakorlatot is ismertetett a közönséggel, amely idén tavasszal valósult meg először: egy civil kézműves-vásárt szerveztek a kastélykertben.

– Úgy gondolom, hogy Perkátán példaértékű a kapcsolat az intézmények és a civil egyesületek között – zárta előadását ezzel a gondolattal Bogó Anikó, s bemutatta a Perkátai Értéktár füzetsorozat legújabb példányát, amely a Perkáta grófjai címet viseli, s kihangsúlyozta Rajcsányi László szerepét az értéktár füzetsorozat kiadásában.

Szintén érdekes előadást tartott Rudas Attila, az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója, a Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi tagja, aki a közösségi programok újraépítéséről beszélt az összegyűlteknek. Ismertette Iváncsa éves programtervét is, valamint bemutatta az alapítvány tevékenységét.

Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumi tagja Cselekvő értékek és közösségek Pusztaszabolcson című előadása során a pusztaszabolcsi Hagyományok Házának programját, múzeumpedagógiáját mutatta be a közönségnek, továbbá egy, a Cselekvő közösségek projekt keretei között megvalósult tanulmányút élményeiről is mesélt számukra.

A tanulságos és érdekességekben gazdag napot Giczi András Béla zárta le, aki megköszönte mindenkinek az aktív, cselekvő részvételt.