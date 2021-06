Fejér megyében 100 kilométernyi út újul meg idén

A hosszú kényszerszünet után újra összeült a Fejér Megyei Közgyűlés. Több napirendi pontot is megvitattak, de a 81-es út új nyomvonalával kapcsolatban nem volt kérdés, elfogadta a testület.

A megyeháza nagytermében 16 képviselő volt jelen a csütörtök reggel kezdődő gyűlésen, ám mégis csak három hiányzót jelzett monitor. Molnár Krisztián még a napirendek elfogadása előtt jelezte, hogy Somogyi Balázs május 22-én küldött levelében, családi okokra hivatkozva lemondott megyei képviselői mandátumáról.

Az első napirendi pont a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2020-as évről szóló beszámolója volt. A főkapitány Varga Péter rendőr dandártábornok elmondta, hogy a szokásosnál is nehezebb évet zártak 2020-ban, különösen a pandémia miatt. Sok feladat hárult rájuk, és a terheiket az sem csökkentette jelentősen, hogy a szabadidős és sportrendezvények helyszíneit nem kellett biztosítani.

100 kilométernyi út újul majd meg 2021-ben

A második napirendi pont a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beszámolója volt, melynek témája a „Komárom (M1) – Kisbér – Székesfehérvár (M7) – Sárbogárd (M8) útvonal fejlesztésének előkészítése volt. A projekt részeként a 81-es és a 13-as út négysávosítása Komáromig, különös tekintettel a székesfehérvári 4. M7-es lehajtóra. A NIF-et Neumayer Ágnes projektiroda vezető és Erdős Árpád projektvezető képviselte, ám a leadott anyaggal kapcsolatban nem volt kérdés a szakemberek felé, így a megye vezetése elfogadta az új és végső nyomvonalat.

Ennek megfelelően a Kisbér irányából érkező 81-es számú főút még Bakonysárkány térségében elhagyja délnyugati irányban régi nyomvonalát, és csak Felsődobos után tér vissza a korábbi helyére. Akkor sem sokáig, ugyanis egy hurkot ír le Nagyveleg irányába, hogy elkerülje Mórt. A város Székesfehérvár felöli bekötőjénél újra követi az új 81-es a régit, ám Magyaralmás és Sárkeresztes között félúton végleg elhagyja a Fehérvárra vezető hadiutat. Keresztülhalad Moha és Iszkaszentgyörgy között, hogy végül az 8-as útba torkolljon.

A Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóságának vezetője is megtartotta beszámolóját az elmúlt évről.

Molnár István elmondta, hogy lényegesen többet aszfaltoztak 2020-ban, mint az azt megelőző évben. Csak a kátyúzás során 1100 tonna aszfaltot dolgoztak be kézzel. Az igazgató úgy fogalmazott: – A Közút nemcsak aszfaltoz és füvet nyír az utak mellett, hanem 24 órás állandó információs szolgálatot tart fent, takarítja az utakat és az azokat övező műtárgyakat, közben szemetet is szed, hó- és csúszásmentesít, akár mind a 18 millió négyzetméteren, emellett 20 ezer közlekedési lámpát is karbantart, illetve működtet. Erre mindösszesen 300 munkavállalója van a cégnek a megyében és 30 százalékuk érintett volt a covidban, sőt halálos áldozatot is követelt a dolgozók közül, és van közöttük olyan, akinek az életéért jelenleg is küzdenek.

Mint megtudtuk, tavaly elkészült többek között a Dunaújváros-Sárbogárd, valamint a Söréd-Csákvár-Bicske összekötő út. Molnár szerint idén kétszerannyi, vagyis körülbelül 100 kilométernyi út újul majd meg 2021-ben, a megyében. Természetesen egyéb, technikai jellegű kérdésekben is döntött a megyei közgyűlés a hosszú szünet utáni munkanapon.