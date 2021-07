Fejér megye már hat heti programban is szerepelt

Ezen a héten csak az elmaradt szúnyogirtásokat pótolja a katasztrófavédelem, a további munkálatokról majd a levonuló dunai árhullám függvényében döntenek.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfői tájékoztatójában azt írták, hogy a szúnyogártalom mértékét és ebből következően az ellenük való védekezést az időjárás határozza meg. Az idei évben egy erősebb szúnyoginvázióval indult a június, amelyet az akkor már másfél hónapja végzett biológiai lárvagyérítés és a kifejlett szúnyogok elleni védekezés sikeresen csökkentett. Júliusra az ország legtöbb részén lecsökkent a szúnyogok egyedszáma.

Eddig összesen tizennégy héten keresztül szervezték ütemezetten a szúnyoggyérítést országszerte. Fejér megyében már az első két hétben dolgoztak a szakemberek, április végén 100 hektáros területen volt légi úton történő gyérítés a vízparti agglomeráció mentén. Aztán a hetedik héten, vagyis május végétől ismét a vízparti területek élvezték a prioritást, ezúttal 300 hektáron volt irtás.

A június 14-től kezdődő héten már települési szinten végeztek földi kémiai eljárással szúnyoggyérítést, a megyénkben összesen 3780 hektáron. Ebből Dunaújváros 1000 hektárnyi területet tett ki, a többit pedig városunk vonzáskörzete. Ugyanilyen mennyiségben kaptak dózist a vérszívó rovarok június végén is.

Aztán július 5-től 1910 hektáron rendeltek el földi kémiai gyérítést a szomszédos településeken (Kisapostag, Kulcs, Rácalmás, Baracs, Ercsi). A tizenharmadik héten (július 12–18. között) 4218 hektáron történt földi kémiai módszerrel szúnyoggyérítés, ekkor a Velencei-tó térsége mentén.

Mint azt a katasztrófavédelem vázolta, a következő hetekben a szúnyogártalmat az esőzés és a Dunán levonuló árhullám fogja meghatározni. A szúnyogok tömeges elszaporodásához elegendő, ha a gátakon belül néhány centiméteres víztestek alakulnak ki. Ezeken a területeken rengeteg szúnyogtojás van, amelyből a víz hatására hét-tíz nap alatt kifejlődnek a vérszívók. A katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a Duna mentén a vérszívók jelenlétét, a lárvák ellen biológiai, majd a kifejlett szúnyogok ellen kiterjedt kémiai védekezések várhatóak, de ezt csak az árhullám levonulását követően lehet elkezdeni. A következő napokban kizárólag az előző napokban elmaradt kezeléseket pótolják Sopron környékén, valamint Csongrád-Csanád megye néhány településén.

Arra is felhívja a katasztrófavédelem az emberek figyelmét, hogy az esős időt követően nemcsak a tavak és folyók mentén fejlődnek szúnyoglárvák, hanem szinte bármilyen vízben. Emiatt fontos, hogy mi magunk is megtegyük a szükséges lépéseket a ház körüli tenyészőhelyek megszüntetése érdekében, hiszen ezeket a központi szúnyoggyérítés csak részben éri el. Tanácsként, javaslatként megfogalmazták, hogy célszerű azokat a kerti tárgyakat, amikben megáll az esővíz, kiüríteni vagy lefedni. A ház körüli vízelvezető árkokat is érdemes rendben tartani, hiszen egy karbantartott árok csökkenti egy villámárvíz kialakulásának valószínűségét, s ha nincs benne víz, akkor szúnyogok sem fejlődnek benne.

Azt, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladata lett a központi szúnyoggyérítés megszervezése és lebonyolítása, éppen egy nagy dunai árhullám eredményezte még 2013-ban, amikor is a természeti jelenség következtében extrém mértékű szúnyoginvázió keserítette meg az emberek életét. Ekkor az állam úgy döntött, hogy az árvízi védekezés mellett az árvíz miatti szúnyogártalom elleni védekezést is a katasztrófavédelem feladatai közé utalja. Az egységes védekezés így költséghatékonyabb, hiszen nagy dózisban kedvezményes áron beszerezhetők a védekezéshez szükséges eszközök, illetve a védekezés is összehangolt. Természetesen az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.