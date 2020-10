Federica Pellegrini: még egy lock down és visszavonul

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 25. – 229. nap

A megszokottnál korábban keltem, sietve felkaptam a “dolgozós” ruhámat, és már szaladtam is a házam alatti kávézóba, hogy nyugodtan megigyam a kávémat (anélkül, hogy belebotoljak a “zöld pólós” férfibe), majd sietve elindultam a műterembe. Az életem már olyan rutinos mint egy harmadosztályú videójáték. Már-már megveregettem a hátam korán kelésemért, azután rájöttem hogy csak óra állítás történt, és nyertem egy órát.

Ami a kávézót illeti, tegnapról mára visszakerült a plexi fal a bárpultra, és a pultos lányok bizalmatlanul pislogtak a maszkjuk felett. Reggel még reménykedtek hogy továbbra is dolgozhatnak a megszokott nyitva tartással, de ebéd után Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette hogy holnaptól minden vendéglátóegységnek este 6-kor zárnia kell.

Tegnapelőtt tüntettek Nápolyban az este 10-es zárás ellen, ma az egész országnak el kellett fogadnia az este 6-ost.

A konditermek, uszodák, mozik és színházak egyenlőre be kell hogy zárjanak, és a legjobb esetben sem nyithatnak ki november közepénél hamarabb. Persze az is lehet, hogy három hét múlva csak hosszabbítani fogják a zárva tartást.

A múzeumok egyenlőre nyitva maradhatnak.

Délután hamarabb végeztem, ezért elmentem a fodrászhoz annak reményében, hogy fogadnak időpont nélkül is. A legtöbb fodrász, kozmetikus, és körmös dolgozik vasárnap a Covid miatt, ezzel próbálják csökkenteni a vendégszámot az üzletben. Szerencsére elvállaltak, úgyhogy akár közeleg a lock down akár nem, a hajamból már nem kell vágatnom az elkövetkező hónapokban.

Az elmúlt héten pozitív lett Federica Pellegrini (a legsikeresebb olasz úszónő) tesztje, ezért mérgelődve azt nyilatkozta, hogy fogalma sincs hogyan kaphatta el a fertőzést, hiszen mindig óvatos volt, és most a fertőzése miatt le kell mondania az edzésről. Federica egy tv-s tehetségkutató show (Italia’s got Talent) zsűrijében szerepelt, ahol az utolsó felvétel napján minden résztvevő tesztje negatívnak bizonyult. Az elmúlt napokban kórházba került a zsűriből a 79 éves Mara Maionchi és több technikuson is jelentkeztek a tünetek, így valószínűleg a stúdióban keletkezhetett egy gócpont.

Federica nem vehetett részt a budapesti úszóversenyen sem tesztje miatt, és elkeseredve azt nyilatkozta, ha lesz egy újabb lock down, akkor annyira kiesik az edzésből, hogy inkább abba fogja hagyni az úszást.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 222241. Az elmúlt huszonnégy órában 21273 az új fertőzött, közülük 5762 (27%) Lombardia régióban van, 1217 Milánó városában.

12006-an (+719 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1208 (+80) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 209027-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 266203-an gyógyultak, közülük ma 2086-an.

Az elhalálozottak száma 37338, közülük a mai napon 128-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 525782.

A fertözöttek száma 4,2%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 161880 teszt által 21273 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek adatain keresztül könnyen követhető:

okt. 24-én 177669 teszttel 19644 pozitív

okt. 23-án 182032 teszttel 19144,

okt. 22-én 170392 teszttel 16079,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925,

okt.16-án 150377 teszttel 10010,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677.

Az országos tesztarány 13,1% (minden 100 tesztből 13 pozitív). Lombardia tesztaránya rosszabb, 16,3% (100 tesztből 16 pozitív).

Ma történt először hogy a fertőzöttek száma átlépte a húszezret huszonnégy óra alatt.

A virológusok szerint a holnap érvénybe lépő szigorítás a kormány utolsó dobása, ha nem hoz eredményt rövid időn belül, akkor nem lehet elkerülni a lock down-t.

Most hogy egyre többeket érint a szigorítás, mindenki másokat nevez felelőtlennek, és hibáztat a kialakult helyzet miatt.

Kacziba Andi