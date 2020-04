Fecskék és a nyár

Veszélyhelyzet van. Ahogy Virág elvtárs mondta A tanú című filmben, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.

De dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetését nem felejtve nem poénkodunk, mert a helyzet most nem a fegyelmezetlenségről és a viccelődésről szól. Müller Cecília mindkét figyelmeztetését komolyan kell venni, de a fegyelmezettséget különösen. A kormány a múlt héten döntött a kijárási korlátozásról, ami alapján némileg az emberek mozgástere fizikailag beszűkült. A baj napról napra súlyosbodik, ezért meglepő, hogy a polgárok ezeket a minimális korlátozásokat sem hajlandók betartani. Feleségemmel, mi fegyelmezetten fél nyolckor mentünk egy multiba bevásárolni, ahol megdöbbenésünkre csak nyugdíjas hölgyeket lehetett látni, akiknek kilenc órától tizenkét óráig van a boltokba „bejárásuk”.

Az egyik igen idős hölgy, aki gyakorlatilag kilökött minket a pénztárnál álló sorból, nem többet, mint egy csomag Negrót vásárolt. Pedig – ebben az időszakban – otthon kellene maradnia a saját, a családja, mindannyiunk érdekében. A kérdés úgy vetődik fel, hogy az áruházak biztonsági emberei nem tudják betartatni azt a szabályt, hogy ki, mikor mehet vásárolni? Mert érdekes módon tökéletesen működik az, hogy tizennyolc éven aluliaknak nem adnak szeszes italt, sőt, az önkiszolgáló pénztárban, ha alkohol is van a számlán, a cég dolgozója nélkül nem is lehet fizetni, amíg az nem bizonyosodik meg arról, hogy nem gyerek vásárol. Sőt, láttam már olyat is, amikor egy fiatal lánytól elkérték a személyi igazolványát, hogy elmúlt-e már tizennyolc éves, és vehet-e egy üveg bort. Pedig ezekben az esetekben sokkal kevesebbről van szó, mint arról, hogy most az idősebb generáció „szaladgál” közöttünk. Vegye mindenki tudomásul, ebben az esetben „egy fecske igenis tud nyarat csinálni”, vagyis villámgyorsan Olaszország sorsára juthatunk, ha nem tartjuk be azokat a szabályokat, amelyeket a magyar szakemberek nagyon felkészülten, nagyon átgondoltan javasolnak mindenkinek.

Vezető képünk illusztráció.