Fecske, gyere haza!

A tavalyi évre már kétségtelenül fecskeválság alakult ki Magyarországon. Már közel kétmillió példánnyal vannak kevesebben ezek a hasznos kis madarak, mint eddig. Kerestük az okokat.

Emberhez kötődő és kiemelten fontos madarak a fecskék, hiányukat a szó szoros értelmében mindannyian a saját bőrünkön érezzük, mégis pont az ember az oka annak, hogy egyre kevesebb fecske van.

Fenyvesi László, a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakértője már öt éve foglalkozik madárgyűrűzéssel, az utóbbi időben már 2000-nél tartott az általuk meggyűrűzött fiókák száma a kezdeti pár százas példányszámhoz képest. Azt mondja, a fecskepopuláció legnagyobb tömegét a füstifecskék adják, amelyek száma igencsak megcsappant az utóbbi időben.

A szakértő elmondása szerint ezek a fecskék erősen függenek a jószágtartástól. Az istállókban élő lovak, marhák, sertések körüli rovarok számítottak alapvető táplálékul nekik, szimbiózisuk pedig még a kedvezőtlen időjárási viszonyok, az esős, hideg napok alatt is a túlélés zálogát jelentette nekik: az állatokat kevésbé csípték a legyek, szúnyogok, a fecskék pedig nem éheztek, hiába lapultak meg a hidegben az istállón kívüli rovarok. Az időjárás egyébként nagyobb hatással van, mint gondolnánk. Fenyvesi László felidézte a 2010-es esztendőt, amikor a heteken át tartó tavaszi, nyári hidegek következményeként a magyar fecskék 90 százaléka pusztult el.

A haszonállattartás mellett a betondzsungel is gondot jelent, hiszen a fecskefészkek legfőbb alapanyaga a sár, ha pedig szinte minden talpalatnyi hely aszfaltozva van, nehezen találnak sárzó helyeket a madarak. A szakértőtől megtudhattuk azt is, hogy egyes kultúrákban fogyasztási cikként tekintenek a fecskékre, és tömegesen fogják be a vonuló madarainkat, kiváltképp ősszel, amikor némi zsírraktárral felvértezve indulnak délre.

A front, a befogások és a jószágtartás hiánya miatt megcsappant fecskeállomány következményével viszont mind számolhatunk, hiszen ezek a madarak pont a kellemetlenséget okozó rovarokat pusztítják.