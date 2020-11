Februárban jöhet a harmadik hullám?

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.15. – 250. nap

Reggel úgy éreztem, hogy a mai nap (vasárnap) unalmas és felesleges. Kitöltöttem egy önbevallást, és elindultam sajtot venni, csak hogy kimozdulhassak otthonról. Az öreg nénike jutott eszembe, akivel órákat beszélgettem sorban állás közben az élelmiszerbolt előtt még tavasszal, és amikor végre bejutottunk, nem vett mást, csak gondosan kiválasztott egy csomag vajat. Egyedül élt, és rosszul viselhette a magányt, ezért csúcsidőben járt vásárolni, hogy minél többet tartózkodhasson házon kívül.

Paradicsomot és szőlőt vettem, a kedvenc sajtomat nem találtam meg.

Cristina Cassetti virológus szerint a Pfizer vállalat eddig több mint negyvenezer önkéntest oltott be a tesztelés alatt álló oltóanyaggal, és a BNT162b2 (ez a vakcina neve) 90%-ban hatékonynak bizonyult.

Ez kifejezetten jó aránynak számít, hiszen az influenza elleni védőoltások hatékonysága 40-60% körül mozog.

Az Covid elleni védőoltásnak köszönhetően a fertőzés lefolyása enyhe, vagy tünetmentes lesz; de még nem tudni, hogy a beoltott személy, megfertőzhet-e másokat, vagy az oltás ezt is megakadályozza.

Még azt sem tudni hogy az oltásnak mennyi ideig fog tartani a hatása, egy hónap, hat hónap, vagy akár pár év?

Az oltóanyag tesztelése 18 év feletti önkénteseken történt, de még nincs statisztika arról, hogy egyformán hatékony lesz-e a fiatalok, és a 65 felettiek esetében.

Több oltás is elkészül hamarosan, de azt sem tudni még, lehet-e majd oltást váltani időközben, vagy ajánlatos lesz mindig ugyanazt alakalmazni.

Még sok a de; reméljük hogy hamarosan mindenre megkapjuk a választ.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 712490 az elmúlt huszonnégy órában 33979 az új fertőzött, közülük 8060 (23,72%) Lombardia régióban van.

32047-en (+649 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3422 (+116) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 677021-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 420810-en gyógyultak, közülük ma 9376-an.

Az elhalálozottak száma 45229, közülük a mai napon 546-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1178529.

A fertözöttek száma 2,9%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 195275 teszt által 33979 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 15 17,4% 195275 teszttel +33979,

nov. 14 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 31. 14,77% 215886 teszttel +31758,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 29. 13,32% 201452 teszttel +26831,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 27. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 25. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 25. 13,14% 161880 teszttel +21273,

okt. 24. 11,06% 177669 teszttel +19644,

okt. 23. 10,52% 182032 teszttel +19144,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 21. 8,55% 177848 teszttel +15199,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 19. 9,45% 98862 teszttel +9338,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 17. 6,59% 165837 teszttel +10925,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 15. 5,40% 162932 teszttel +8804,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 13. 5,24% 112544 teszttel +5901,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 11. 5,21% 104658 teszttel +5456,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 09. 4,15% 129471 teszttel +5372,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 07. 2,94% 125314 teszttel +3678,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 17,4% (minden 100 tesztből 16 pozitív), Lombardia tesztaránya 20,82% (100 tesztből 21 pozitív).

Az adatok alapján könnyen kiszámítható hogy jelenleg a fertőzöttek 95%-a házi karanténban van, és nem szorul kórházi ellátásra. Roberto Battiston, a Trento-i egyetem fizikusa szerint, ha továbbra is érvényben maradnak a jelenlegi szabályok, akkor a járvány december elején tetőzhet, és addigra akár egymillióan is házi karanténba kerülhetnek.

Az újságok ma írtak először egy februári, harmadik hullám lehetőségéről, ami eléggé elkeserítően hangzik, hiszen jelenleg a második hullám közepében tartunk, és még ennek sem látni a végét.

Kacziba Andi