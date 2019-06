Falusi báj

Véget ért az első borsók szezonja. Több vödörrel jött le és finom, érett szemek kerültek elő a hüvelyekből. Nyersen is nagyon finom, lopva eltűnt néhány darab (marék) a vödörből. Arra gondoltam, hogy gyerekként is mennyire szerettem borsót szedni. A mamám megtanította, hogy melyiket lehet már betakarítani, és mit kell még érni hagyni. Esténként pedig locsoltam a kútból, imbolyogtam a húszliteres kannával, térdig sárosan öntöztem a paradicsomot, a paprikát. És hogy elfelejtettem, milyenek is azok! Elszoktam a kerttől. Még a borsót csak-csak felismerem, de a paprikapalánták képét homály fedi már. Még jó, hogy nem gyomláltam ki azokat a hagyma közül…

Vezető képünk illusztráció.