Fakivágás, úthibák, közfoglalkoztatási program

Attól függetlenül, hogy az idei tél eddig nem adott komoly kihívásokat, de a perkátai Faluüzemeltetés számos feladatot intéz most is.

Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere a település honlapján az alábbiakról számol be:

Ahogy több helyütt láthatták padkafeltöltések történtek, illetve a tavasz előtti előkészítő munkálatok zajlanak. Ma kaptam értesítést arról, hogy a Baross utca közepén egy süllyedés miatt a burkolat is megsüllyedt, ennek kezelése is hamarosan megtörténik, vizsgálva, hogy ez az útfelújításhoz kapcsolódik-e vagy sem. A körforgalomnál levő egyik fa kivágása történt meg, amelyiknek már a múlt hónapban is több ága letört. Az elmúlt időszak szeles-viharos időjárása miatt több közterületi fa felülvizsgálata történt meg az elmúlt hetekben. A hónap végén 2020. február 29-én lejár a jelenlegi közfoglalkoztatási program, amelynek keretében az elmúlt egy évben 20 fős létszámkerettel dolgoztunk, köszönjük a közfoglalkoztatottak áldozatos munkáját, amelyet a Faluüzemetetés, a Perkátai Általános Művelődési Központ és Perkátai Szociális Központ keretében végeztek. Az idei évre szóló közfoglalkoztatási pályázatunkat már benyújtottuk 15 főre 2020. március 16-i kezdéssel.