Fagyos, ködös hangulatban

Már napok óta átláthatatlan ködre ébredünk. Nekem folyton melegem van, bár egyik barátnőm szerint ez a párás, ködös, fagyos időjárás csontig hatoló hideggel párosul. Eszembe jut, hogy amikor kicsi voltam, nagymamám mindig csodálkozott, hogy mínusz tízben is milyen forró „az a csepp kis kezem”. Mondja a párom, hogy most is az, olyan, mint a kályha. Szóval engem nem a hideg zavar, hanem az nyomaszt borzasztóan, hogy konkrétan nem látok át a szürkeségen. De még az orromig sem. Elvileg hamarosan jön a napsütés, meg a fagypont alatti hőmérséklet tartósan, de addig még deprimál a homály. Legyünk óvatosak, ilyenkor nagyon csúszósak az utak is.

Vezető képünk illusztráció.