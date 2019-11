Ezúttal a jószolisok voltak a vendéglátók

Egy kis bónuszra is számíthatott, aki tegnap délután betért a Csibész Csibefaloda új, Táncsics Mihály utcai üzletébe. A Jószolgálati Otthon Közalapítvány ellátottjai kínálták őket teával, kókuszgolyóval.

A Jószolgálati Otthon és a csibefaloda között tavaly kezdődött az együttműködés, akkor Szabó Ferenc, a cég vezetője december elején bejelentette, hogy attól fogva minden eladott áru árából 200 forintot félretesznek a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére. Akkor ebből 248 400 forint gyűlt össze.

A jól sikerült akció után úgy döntöttek, folytatják, így a Csibész Csibefaloda egész évben vásárolta és ajándékozta a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ellátottjai által készített csibés hűtőmágneseket. Mert – ahogyan ezt Kecskés Rózsa igazgató elmondta – nem támogatást szerettek volna kapni, hanem adni is akartak érte valamit. Ha hiszik, ha nem, alig pár ezer híján félmillió forint gyűlt össze ebből.

Tegnap saját készítésű kókuszgolyóval, és saját speciális karácsonyi teájukkal várták és kínálták a Táncsics Mihály utca 3. teraszán a betérő vendégeket, meghálálva az eddigi adományokat, a jó együttműködést. A gondozottak mással is készültek, saját készítésű dekorációkat is ajándékoztak a gyorsétteremnek. Például egy Chuck Norrist ábrázoló festményt, amit Tankó István irányításával készítettek el. Halkan megsúgjuk, már készül a következő festmény is. Hogy még teljesebb legyen az együttműködés, már szó esett esetleges munkahelyekről is.