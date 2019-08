Ez történt a hétvégén

Összeválogattuk önöknek az elmúlt hétvége legérdekesebb cikkeit, íme:

Ha víz és gyümölcs van otthon, más nem számít

Viribölünk, mint a kacsák, lefetyeljük a vizet, mert a hőségben alig akaródzik enni. Így mostani portyánkon azt lestük, milyen ételeket, italokat hozzunk föl mentségünkre.

Kistraktorral bővült a géppark Kulcson

Augusztus 6-án Kulcs településen a faluház mögötti közösségi téren került átadásra az a multifunkciós Antonio Carraro Tigre 4400 F típusú kommunális traktor, amelyet az önkormányzat által korábban beadott közel 13 millió forintos, nyertes pályázatból befolyt összegből vásároltak meg.

Tizenötödik alkalommal is nagy sikere volt a rendezvénynek

Ismét bebizonyosodott, hogy a daruszentmiklósiak is nagyon értenek a programszervezéshez és a közösségépítéshez is. Legutóbb a nyugdíjas-olimpiájuk hozott a számukra újabb elismerő barátságokat.

Megpróbálom a lelkemet, és minden érzelmemet odaadni

Kelemen Angelika dzsesszénekes Dunaújvárosból indult a hírnév felé. Mára már komoly neve van a szakmában, a konzervatóriumban a szakma legnagyobbjaival együtt vizsgáztat. A mindig mosolygós énekesnővel az MMK-ban tartott koncertje után beszélgettünk. Láthatóan kimerítette a fellépés.

Amazon a nyeregben! – a lovak és a lovaglás elkötelezettjei

Gőblyös Istvántól tudjuk, a lóval már nem mennek ­háborúba a férfiak, nem csoda hát, hogy manapság egyre több nő ül nyeregbe. Egyenrangúak a férfiakkal. És a lovas lányok sok tekintetben hasonlóak egymáshoz: mind a lovaglást, mind a ­lovaikat nagyon komolyan veszik.

Húsz évvel ezelőtt Dunaújváros az ország kellős közepe volt

1999. augusztus 11-én dél körül sötétbe borult Magyarország. Legalábbis egy sávban. Teljes napfogyatkozás volt, és az említett sáv Dunaújvárost is érintette. Fel is bolydult a település ezen a napon, az ország egyik központi helye lett néhány órára Dunaújváros. De hogyan is készültünk, illetve éltük át ezt a nem mindennapos csillagászati jelenséget.

Szigetvár ostroma: Szulejmán halálát még hosszú heteken át titokban tartották

„Felséges urunk kész a hadjáratra” – mondotta Isztambulban, Szokollu Mehmed pasa nagyvezír Hosszútóthy György magyar követnek 1566 januárjában. „Az oszmán dinasztia padisahjának gyertyája az ellenség zsírjától szokott világítani, s Magyarország királyait régen hatalma alá hajtotta kardjával… Íme, felséges urunk az iszlám hadseregével indulóban van, lába már a kengyelben…”